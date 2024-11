Basket Giovanili: successo nel torneo in Abruzzo. La Vuelle under 17 fa il pieno. Oggi il derby contro il Bramante

Seconda vittoria consecutiva per la TeamSystem under 19, che batte a domicilio l’Etrusca San Miniato e sale a quattro vittorie a fronte di due sconfitte. Il primo tempo è molto combattuto, con le due formazioni che si equivalgono per tutta la durata dei primi venti minuti, andando negli spogliatoi con il punteggio di 42-41. Lo strappo decisivo alla partita arriva nel terzo periodo, nel quale la VL vince 20-8 e scava il solco che le consentirà di guadagnare i due punti, arrotondando il punteggio finale a 80-65. Il miglior marcatore è Cornis autore di 22 punti, seguito da Dragomanni e Sablich, entrambi a 16.

Il weekend di Halloween appena terminato ha visto invece protagonista la VL under 17, impegnata nella tappa di Roseto degli Abruzzi del torneo internazionale EYBL. La formazione allenata da coach Luminati ha disputato quattro incontri vincendoli tutti, gli ultimi due non in maniera semplice contro prima l’Inter Bratislava per 80-73 e poi la Fulgor Fidenza 73-69, e ha concluso così questi primi quattro giorni in testa alla classifica con l’altra imbattuta, la Fortitudo Francavilla. La seconda tappa che si disputerà a Bratislava dal 30 gennaio al 2 febbraio decreterà la classifica finale del girone B e chi avrà la possibilità di accedere alle finali.

Questa sera l’under 17 (foto) torna subito in campo, impegnata nel derby contro il Bramante, non più una sfida tra le due imbattute della classe a causa della sconfitta nell’ultimo turno del Bramante in casa del Campetto Ancona per 72-54. Chi ha colto due vittorie in fila, le prime due della stagione, sono invece i Proca Gators, vincenti contro Perugia 60-40 e poi 51-59 a Pedaso, rilanciandosi in classifica. Nel girone B invece restano fanalino di coda il Basket Giovane e l’Italservice Loreto, vicine entrambe ai primi due punti, ma sconfitte ancora una volta; il prossimo match, in programma mercoledì prossimo, vedrà la sfida tra le due. Il ponte appena passato non ha fatto le fortune solo della formazione under 17, ma anche di quella under 14, che impegnata a Roma per il torneo "All Days Basket", ha trionfato nella manifestazione vincendo la finale contro la Valtur Brindisi con il punteggio di 54-75 dopo aver superato in semifinale Città Futura Roma 64-63. Il pesarese Filippo Montesi ha inoltre vinto il premio di MVP del torneo. Leonardo Selvatici