Basket Girls Ancona sfida Torino nei play-out di serie A2

Iniziano i play-out per il Basket Girls Ancona che dopo una stagione in totale sofferenza, col penultimo posto in campionato con appena 3 successi nella stagione regolare, nel primo turno affronta in trasferta oggi il Torino, che nel girone nord della serie A2 ha chiuso invece al dodicesimo posto, vincendo comunque nove partite. Si gioca alle ore 18 di oggi nella palestra dello SportClub di Venaria Reale. La gara 2 si giocherà ad Ancona il 23 aprile alle ore 20, al Palascherma, l’eventuale gara 3 di nuovo in Piemonte il 27 aprile alle ore 18. Piemontesi favoriti dal fattore campo e da una prima fase nella quale, sebbene le due formazioni non si siano incontrate proveniendo da gironi diversi, il Torino ha penato decisamente meno ma Ancona arriva in fiducia, forte dell’incoraggiante successo nell’ultima giornata di stagione regolare e del contributo sempre più rilevante delle ultime due arrivate, cioè Marinkovic e soprattutto Kulinska, che ha avuto un impatto devastante in positivo, segnando nella vittoria di Umbertide ben 21 dei 52 punti delle biancorosse. Chi vince questa serie si salva subito, chi perde ha un altro turno per rimanere in categoria. Arbitrano Secchieri di Venezia e Mariotti di Basiglio (Mi).

Andrea Pongetti