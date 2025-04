Basket Girls Ancona trionfa su Torino: Marinkovic e Kulinska decisive

torino

47

ancona

63

BASKET TORINO: Azzi 7, Popovic 14, Colli 9, Giacomelli 7, Stawinska 2; Censoplano ne, Paleari 4, Brena ne, Baima, Isoardi, Bifano ne, Jankovic 4. All. Corrado

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca 4, Maroglio, Marinkovic 29, Kulinska 12, Bona 4; Marassi, Streri 7, Pelizzari, Manizza, Lombardi ne, Cotelessa ne, Barbakadze 7. All. Piccionne

Arbitri: Secchieri di Venezia e Mariotti di Basiglio (Mi)

Parziali: 11-23 28-33 37-42 47-63

Note: spettatori 400 circa.

E’ un altro Basket Girls e lo dimostra subito: la squadra di coach Piccionne inizia alla grande i play-out salvezza di A2 femminile ribaltando il fattore campo con il successo esterno nella gara 1 sul Torino. Finisce 47-63, mercoledì prossimo il ritorno al PalaScherma, in caso di nuovo successo Ancona sarebbe salva dopo una stagione di continue sofferenze ma nella quale l’ingaggio di Marinkovic e Kulinska sia sta dimostrando determinante. Quest’ultima, arrivata da appena due settimane, si è rivelata di nuovo decisiva ma stavolta sin dal primo periodo a propiziare subito il break (0-12 già al 5’) sono i ripetuti canestri di Marinkovic, che alla fine ne mette 29. Al 10’, Torino doppiata: 11-23. Sul finire del secondo quarto Stawinska riavvicina le piemontesi e alla pausa lunga si è sul 28-33.

Torino sempre vicina pure nel terzo periodo ma la tripla di Streri, su assist di Kulinska, dà respiro alle biancorosse proprio sul finire di frazione. Al suono della penultima sirena il Basket Girls conduce 37-42. Inizio subito super delle doriche nel quarto conclusivo: i canestri di Marinkovic e Barbakadze portano il Basket Girls di nuovo alla doppia cifra di vantaggio (37-49 al 32’) mentre Torino fa una fatica enorme a trovare la via del canestro contro la solida difesa marchigiana. Finale in scioltezza con un 47-63 che non ammette repliche, salvezza vicina.

Andrea Pongetti