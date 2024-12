Basket: il 2024 della Serie A si chiude con il 13esimo turno

Bologna, 28 dicembre 2024 – Il sipario sul 2024 della pallacanestro italiano scende con la tredicesima giornata del campionato di Serie A targato Unipolsai, che inizierà questa sera con ben due anticipi: la prima palla a due è fissata per le ore 20 (il match sarà trasmesso in diretta su Dazn), quando al PalaRadi di Cremona andrà in scena la sfida tutta a tinte biancoblù tra la Vanoli padrona di casa, che nelle ultime cinque gare di campionato ha vinto una sola volta e la Dinamo Sassari che in settimana si è regalata un nuovo innesto ingaggiando il turco-cipriota Erten Gazi, guardia classe 1997 proveniente dal Fenerbahce Istanbul, dove era ai margini delle rotazioni di coach Jasikevicius. Mezz’ora più tardi, alle 20.30 (il match sarà trasmesso in diretta su Dazn ed Eurosport 2), si giocherà invece in quel di Masnago, dove scenderanno sul parquet la Openjobmetis Varese che farà gli onori di casa e il Napoli Basket, che si sfideranno per la conquista di due punti pesantissimi per la corsa salvezza: nelle file di Varese esordio per Desonta Bradford, rinforzo arrivato in settimana. Play-guardia di 28 anni, Bradford ha già calcato i parquet di A con l’Aquila Trento e arriva dalla A2, dove stava vestendo la casacca dell’Assigeco Piacenza e viaggiando a 13 punti e quasi 5 assist di media a partita.

Le gare di domenica 29 dicembre

La matassa della 13^ giornata finirà poi di dipanarsi domani, domenica 29 dicembre, quando si ripartirà con la sfida delle ore 12 (il match sarà trasmesso in diretta su Dazn) tra la Trapani Shark, reduci dal ko che ha destato anche parecchie polemiche per l’operato arbitrale, e l’Unahotels Reggio Emilia, in striscia positiva aperta da sei partite. Decisamente molto interessante, sulla carta, anche il match che inizierà alle 16.45 in quel di Casale Monferrato (il match sarà trasmesso in diretta su Dazned Eurosport 2) e vedrà fronteggiarsi la Bertrarm Derthona Tortona, che ha vinto le ultime due gare contro Venezia e Pistoia, e la Dolomiti Energia Trentino prima della classe, che sin qui ha perso soltanto una sfida delle dodici disputate.

La seconda vittoria consecutiva in Eurolega, ottenuta contro l’Asvel Villeurbanne, è stata invece un vero e proprio toccasana per la Virtus Segafredo Bologna che alle 17.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) ospiterà sulle tavole della Segafredo Arena una Givova Scafati che cerca punti per risalire la china. Stesso orario, 17.30, anche per la sfida del PalaVerde tra la Nutribullet Treviso, fermata una settimana fa da Sassari dopo sei vittorie di fila, e l’EA7 Emporio Armani Milano, che in settimana ha perso contro l’Olympiacos una partita di Eurolega che ha lasciato uno strascico di polemiche legate all’arbitraggio.

Alle 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ma anche in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre), occhi puntati sul “derby del Triveneto” tra la Pallacanestro Trieste, che arriva all’appuntamento dopo due successi, e l’Umana Reyer Venezia, che è invece è alla ricerca di punti per risalire la classifica visti i quattro ko nelle ultime cinque uscite. A chiudere il turno sarà poi la sfida delle 19.30 (il match sarà trasmesso in diretta su Dazn) che vedrà sfidarsi la Pallacanestro Brescia, vittoriosa in tutte le ultime sei gare disputate, e l’Estra Pistoia, reduce dal terzo cambio di guida tecnica della stagione visti i risultati non soddisfacenti: al posto di coach Zare Markovski è arrivato il macedone Gasper Okorn.