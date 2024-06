Basket, stasera Italia-Georgia: orari e dove vederla in TV

Trento, 23 giugno 2024 – Comincerà dalla BLM Group Arena di Trento la marcia di avvicinamento al Preolimpico di San Juan – Portorico – dell’Italia di Gianmarco Pozzecco: questa sera, alle ore 19 (la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e Now TV), gli azzurri giocheranno infatti a Trento il tradizionale appuntamento della Trentino Basket Cup contro la Georgia delle stelle Toko Shengelia, Goga Bitadze e Alexander Mamukelashvili: “Purtroppo non avremo molto tempo per preparare il Preolimpico – ha spiegato il CT azzurro Gianmarco Pozzecco nella conferenza stampa della vigilia –, ma per fortuna questo gruppo può fare affidamento su basi solide e questo è un grande aiuto. Spero che i ragazzi riescano a mettere da parte la fatica accumulata durante la stagione, resettando tutto e divertendosi quando sono in campo, anche al Preolimpico a Portorico”. Il CT si è poi tolto un piccolo sassolino parlando del suo staff tecnico: “Spesso ho ricevuto critiche per le scelte che ho fatto, come ad esempio quelle sullo staff tecnico. Al mio fianco quest’anno ci saranno Peppe Poeta capo allenatore di Brescia, Edoardo Casalone assistente di un club di Eurolega, Riccardo Fois assistente di una franchigia NBA come i Sacramento Kings e Federico Fucà che rappresenta al meglio Reggio Emilia per la sua sapienza e conoscenza della pallacanestro. A loro si aggiunge poi Matteo Panichi, che ritengo uno dei migliori preparatori d’Europa”. Gli ha fatto eco il nuovo capo delegazione azzurra Gigi Datome, che esordirà in azzurro con questo nuovo incarico proprio questa sera: “A Trento siamo oramai di casa – ha spiegato Datome. Non è semplice, come ha detto il CT, riuscire a preparare una manifestazione come il Preolimpico, ma questo gruppo ha la fortuna di lavorare insieme da tanto tempo e dovrà ripartire dal suo grande entusiasmo. La Georgia sarà un avversario fortissimo ma sarà una grande festa”. Infine, è intervenuto anche il capitano azzurro Nicolò Melli, che ha voluto puntare sulla forza del gruppo: “Essere il capitano di questa Nazionale è un orgoglio ma al tempo stesso un piacere. Lavoriamo insieme da tre anni, ci conosciamo molto bene e mi ritengo estremamente contento della qualità del gruppo che siamo riusciti a creare stagione dopo stagione”.

I 13 azzurri

Proprio pochi giorni fa sono arrivati i tagli di Momo Diouf, Sasha Grant e Michele Vitali, che fanno seguito a quelli di Amedeo Tessitori e Tomas Woldetensae (“Ringrazio tutti loro, sanno che fanno parte stabilmente della famiglia azzurra e del nostro percorso di crescita” ha sottolineato) Pozzecco in conferenza. In gruppo sono quindi rimasti 13 elementi, con un ultimo taglio da operare presumibilmente prima della partenza per Portorico: a comporre il reparto esterni sono rimasti Marco Spissu, Nico Mannion, Stefano Tonut, Alessandro Pajola, Davide Casarin, Awudu Abass e John Petrucelli. Danilo Gallinari, Achille Polonara Giampaolo Ricci, Nicolò Melli e Guglielmo Caruso compongono invece una batteria di lunghi che forse non spicca particolarmente sotto l’aspetto della stazza, ma è molto duttile e dinamica. Orari e dove vedere la partita: la partita Italia-Georgia, che mette in palio l’edizione 2024 della Trentino Basket Cup, sarà trasmessa in diretta domenica 23 giugno dalle ore 19 su Sky Sport Arena (canale 204 del bouquet Sky), Sky Go e Now TV (streaming).