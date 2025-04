Fortitudo a Forlì: tutto pronto per il derby

Bologna, 12 aprile 2025 - Derby dal peso specifico decisamente importante quello che andrà in scena domani alle 20 all’Unieuro Arena di Forlì, tra i romagnoli padroni di casa e la Fortitudo Flats Service. Divisi da una grande rivalità sportiva, Forlì e Fortitudo si sfidano in un confronto che vale tanto per la classifica di entrambe. Si annuncia una Unieuro Arena da tutto esaurito con la presenza, era anni che non succedeva, anche della Fossa, con le autorità competenti che visto l’intercessione delle rispettive società, hanno dato il via libera alla presenza della tifoseria bolognese. Fossa che oltre ai 450 biglietti dedicati e abbondantemente esauriti, proprio alla vigilia della trasferta di domani, questa mattina ha fatto sentire il suo calore alla squadra assistendo dalla tribuna del PalaZola, all’allenamento di rifinitura della formazione guidata da Attilio Caja. Un carica ulteriore per una squadra, una società, un popolo che vogliono tornare a correre e che puntano in alto in vista dei prossimi playoff. Playoff che sono da conquistare nelle prossime partite, a cominciare proprio dal confronto con Forlì per poi passare alla sfida a Pasquetta con Rimini e per terminare a Livorno tra 15 giorni. Assenti per infortunio Pietro Aradori, Gherardo Sabatini e Luca Vencato, la Fortitudo è carica in vista del confronto di domani. “Affrontiamo una rivale storica, in una sfida per il miglior piazzamento playoff, anch’essa reduce da una sconfitta nell’ultima giornata - conferma l’assistente allenatore Marco Carretto - La settimana di lavoro è stata buona anche se non con la squadra al completo, con Vencato in recupero, ma ancora fuori, ed un altro problema fisico verificatosi con Aradori. Forlì ha una squadra ben allenata e di grande esperienza, con veterani della categoria e molti giocatori con esperienza di Serie A. Questo si dimostra nella solidità di percorso che stanno avendo, ricorrendo spesso alla tattica difensivamente, appoggiandosi a differenti difese a uomo e zona. In attacco hanno tutti gli esterni molto pericolosi al tiro e capaci di diventare protagonisti, a turno, con giocatori diversi”. In casa Forlì a presentare il confronto è invece l’ex Antimo Martino. “Veniamo da una partita deludente a Rieti, dove a parte un secondo tempo giocato con grande agonismo, nel tentativo di rimettere in piedi una partita compromessa, siamo mancati per energia e per presenza mentale, aspetti tra l'altro determinanti per affrontare la prossima gara contro una squadra del livello della Fortitudo. Una partita importante, sentita, dove indipendentemente dalle scelte tattiche saranno determinanti l'energia e la capacità di fare le scelte giuste”. Arbitri - Direzione di gara affidata a Salustri, Giovannetti, Lupelli Radio & Tv - Diretta streaming su Lnp Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca live su Canale 88. Differita televisiva lunedi 14 aprile, alle ore 21:00, su Canale 88.