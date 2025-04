Basket, Serie A: le gare della 25esima giornata e dove vederle

Bologna, 12 aprile 2025 – Entra nel suo rettilineo finale la regular season del campionato di basket di Serie A targato Unipol. Quest’oggi, con ben due anticipi, prenderà infatti il via il 25° e quintultimo turno stagionale, che si chiuderà con la gara di lunedì: si parte alle ore 20 con la sfida cruciale per la lotta salvezza tra il Napoli Basket e la Openjobmetis Varese (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e su Eurosport 1). Entrambe le formazioni si presentano alla palla a due della sfida dopo un ko e di conseguenza desiderose di riscatto: Varese è stata infatti battuta sul filo di lana e dopo un tempo supplementare, mentre Napoli torna davanti al proprio pubblico dopo il pesante ko patito a Trieste. Alla ricerca di punti pesantissimi per la permanenza nel massimo campionato c’è anche la Givova Scafati, attualmente penultima a 12 punti, due in meno di Varese. La formazione campana, che non vince da sei partite di fila, dovrà quindi cercare a tutti i costi la vittoria nella gara casalinga delle ore 21 (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) contro la Unahotels Reggio Emilia, che si presenta alla Beta Ricambi Arena dopo il ko in gara 1 dei quarti di finale di Basketball Champions League.

Le gare di domenica 13 e lunedì 14 aprile

Sarà invece un mezzogiorno all’insegna della palla a spicchi quello che domani, domenica 13 aprile, vedrà protagoniste la capolista Trapani Shark e la Nutribullet Treviso (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN): i siciliani, capofila del terzetto in vetta in virtù della classifica avulsa, puntano a dare continuità al successo ottenuto sul campo della Bertram Derthona Tortona, mentre Treviso vuole ritrovare la via del successo, che è arrivato una sola volta nelle ultime quattro uscite. Tutta a tinte biancorosse il match insolitamente in programma alle ore 13 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) tra l’EA7 Emporio Armani Milano, che ha chiuso l’Eurolega battendo in scioltezza il Baskonia, e il fanalino di coda Estra Pistoia che coltiva ancora la pur flebile speranza di arrivare a una clamorosa salvezza. Sta decisamente bene anche la Dinamo banco di Sardegna Sassari, reduce da quattro vittorie consecutive: la formazione sarda proverà ad allungare questa striscia vincente nella sfida casalinga delle 17.30 contro la Bertram Tortona (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN), battuta sul filo di lana e dopo un supplementare nella prima sfida dei quarti di finale di Basketball Champions League sul campo di Gran Canaria.

Tre quarti d’ora più tardi, alle 18.15 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e su DMAX, canale 52 del digitale terrestre), al Taliercio di Mestre l’Umana Reyer Venezia affronterà il derby del triveneto contro la Pallacanestro Trieste che ha vinto quattro delle ultime cinque gare al pari dei lagunari. L’ultima sfida domenicale sarà invece quella delle 20 tra la Vanoli Cremona e la Dolomiti Energia Trento, a due punti dal terzetto di testa. Tra i biancoblù, alla ricerca di punti per la permanenza in A, occhi puntati, sul possibile esordio del centro Godwin Omeaka. L’appendice conclusiva della giornata sarà lunedì alle 20 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 1), quando andrà in scena la sfida ad altissima quota tra la Virtus Segafredo Bologna, che ha salutato l’Eurolega con una buona prova sul campo del Barcellona, e la Germani Brescia.