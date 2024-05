Basket, la Libertas vola in semifinale: Faenza si arrende 72-59

Livorno, 15 maggio 2024 - Vola in semifinale la Libertas, dopo essersi sbarazzata in gara-5 di Faenza 72-59. Un successo sofferto per una serie combattuta e senza esclusione di colpi. Ancora una volta i ragazzi di coach Andreazza nel momento del bisogno hanno dato dimostrazione di grande solidità difensiva, esprimendo un buona pallacanestro nella fase offensiva. Adesso gli amaranto incontreranno in semifinale per l’A2 Jesi, anche lei vincitrice in gara-5 della serie contro la Bakery Piacenza.

Starting Five

LL: Williams, Ricci, Allinei, Tozzi, Fantoni (all. Andreazza)

FA: Siberna, Papa, Pastore, Begarin, Poggi (all. Garelli)

Arbitri: Di Franco di Bergamo e Nonna di Milano

1QT (20-16)

Trova subito la via del canestro al primo possesso la Libertas, con un floater di Amos Ricci (2-0). Tozzi, nel starting five al posto di Fratto, vola in transizione e segna con contatto: gioco da 3 col libero aggiuntivo che vale il 5-0 iniziale. Faenza si sblocca con Papa, appoggiando la palla al vetro (5-2). Ancora Tozzi show: nuova penetrazione (7-3). Cerca di scappare via la LL sin da subito, con la prima bomba di serata sganciata da Amos Ricci (10-3). Coach Garelli spende il primo time out. In uscita i Blacks rispondono dal perimetro, per poi incassare la seconda tripla di fila di Amos Ricci (13-6). Petrucci non è da meno e accorcia le distanze (13-9). Begarin tiene a contatto i suoi e impedisce la fuga amaranto arrivati a metà frazione (17-11). Stupenda la tripla di Allinei, uscito benissimo dall’angolo (20-14). Punteggio a fine primo quarto: 20-16.

2QT (41-26)

Torna al basket giocato Jacopo Lucarelli dopo il lungo stop per un problema al ginocchio, subito gettato nella mischia da Andreazza a inizio secondo quarto. Facendosi trovare pronto già al 12’ per appoggiare la palla al vetro su assist al bacio di Williams (22-16). Con un tap in porta avanti la LL di 8 (24-16). Nuovo time out chiamato da Garelli. Continua a grandinare triple Amos Ricci, sua la bomba del 27-20 al 14’. Il jumper di Williams è pesante perché vale il +9 (29-20). I Blacks provano a reagire con Papa, a segno con la tripla del -6 (29-23). Ma è ancora Tozzi a spingere il piede sull’acceleratore con la penetrazione vincente che dà alla LL un vantaggio in doppia cifra al 17’ (33-23). Clamorosa la schiacciata di Begarin, un poster che piega Lucarelli e tutta la difesa LL (36-25) Sul ribaltamento, perfetta la transizione LL culminata con la bomba dall’angolo di Ricci (39-25). Punteggio all’intervallo lungo 41-26 Libertas.

3QT (58-46)

Terzo quarto che si sblocca dai liberi, con il 2/2 di Amos Ricci (43-26). Al 23 arriva lo schiaccione in contropiede di Allinei dopo la tripla sul ferro di Vico (45-28). Partita che innervosisce per chiamate arbitrali alquanto dubbie, con Faenza che prova a far spazientire la Libertas. Petrucci ne approfitta per scaricare su Poggi che taglia la difesa LL in due e arriva facile facile al ferro (45-33). Andreazza spende il time out. In uscita il punteggio si impantana. Vico dai liberi prova a rosicchiare qualche punto e Faenza torna sul -10 al 27’ (47-37). Poletti piazza il jumper da centro area del 47-39. Ma Lucarelli, di nuovo presente nelle rotazioni, non perdona da 6,75 metri e insacca la bomba del 50-39. Trova ritmo e punti in una serata fin qui sottotono Pastore, con la tripla del 52-44. A cui risponde immediatamente sul ribaltamento Bargnesi (55-44). Preghiera esaudita quella di Francesco Fratto, una tabellata sulla sirena che fa esplodere i 3mila sui gradoni del PalaMacchia. Punteggio alla fine del terzo quarto 58-46 Libertas.

4QT (72-59)

Tripla in apertura di Allinei per il nuovo +15 (61-46). La messa in ghiaccio della serie si avvicina. Tozzi stasera si dimostra in forma smagliante, con il ghiaccio nelle vene si prende la tripla dal palleggio che trasforma (64-51). Fantoni rientra in campo per il rush finale nonostante i 4 falli e al 25’ padroneggia in area con altri due punti pesanti (66-51). Vico non ne vuol sapere di alzare bandiera bianca, e pesca dal perimetro due bombe di fila, praticamente dalla stessa piazzola, del 70-54 e del 71-57 quando mancano 2 minuti e 28 alla fine. Andreazza spende un time out per spezzare il flow degli emiliani. In uscita la LL spreca in attacco, Vico stavolta spara a salve. Faenza non ne ha più, è costretta ad arrendersi. In semifinale va la Libertas.