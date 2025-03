Basket, Montecatini torna in finale di Coppa Italia con La T Tecnica Gema. Battuto Legnano: 74-84

Bologna, 15 marzo 2025 - Montecatini torna in finale di Coppa Italia di Serie B Nazionale. A distanza di un anno dal trionfo degli Herons a Roma, il PalaDozza di Bologna segnala lo sbarco nell'atto conclusivo della Final Four dei cugini della Pallacanestro targati La T Tecnica Gema. In una gara dai due volti, la squadra di Del Re alla fine regola Legnano (finale 74-84) e si guadagna l'atto conclusivo (domenica alle 18) contro Roseto, dominatrice del girone dove i termali si trovano al secondo posto.

Mattatore dell'incontro Nicolas Stanic: il quarantenne argentino, arrivato a Montecatini da due settimane, ha ribaltato la partita nella ripresa, gestendo l'attacco come un vero direttore d'orchestra e segnando canestri decisivi per mettere avanti la La T Tecnica. Il resto lo hanno fatto Bedin (anche 16 rimbalzi), Toscano e una difesa diventata granitica nei secondi venti minuti.

Sae Scientifica Legnano – La T Tecnica Gema Montecatini 74-84

SAE SCIENTIFICA LEGNANO: Oboe 3, Sodero 8, Raivio 23, Mastroianni 11, Quarisa 6, Gallizzi 8, Agostini 7, Scali 6, Fernandez 2, Lavelli ne, Veronese ne. All. Piazza.

LA T TECNICA MONTECATINI: Burini 4, Passoni 6, Toscano 15, D’Alessandro 11, Bedin 17, Stanic 16, Acunzo 9, Savoldelli 6, Di Pizzo, Cellerini ne, Albelli ne, Chiarini ne. All. Del Re.

Arbitri: Spessot e Rinaldi.

Note: parziali 25-22, 46-39, 57-62.