Basket, Preolimpico di Portorico: le avversarie, le gare dell'Italia e dove vederle

San Juan (Portorico), 29 giugno 2024 – L’Italbasket di Gianmarco Pozzecco, dopo un paio di giorni trascorsi a Miami, è pronta a trasferirsi in queste ore a San Juan di Portorico dove dal 2 al 7 luglio prossimi si svolgerà uno dei quattro tornei preolimpici che mettono in palio altrettanti posti per la rassegna a cinque cerchi che si terrà a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto. A San Juan le sei partecipanti sono divise in due gironi da tre compagini: gli azzurri sono inseriti nel gruppo B assieme ai padroni di casa di Portorico e al Barhein, mentre nel gruppo A ci sono la Lituania, Messico e Costa d’Avorio. Le prime due classificate di ogni raggruppamento andranno poi a scontrarsi con il meccanismo di prima contro seconda in semifinale e successivamente ci sarà poi l’ultimo atto che metterà in palio l’agognato pass Olimpico

Le scelte di Pozzecco

L’Italia si presenta alla manifestazione portoricana dopo aver ottenuto due vittorie più che positive contro la Georgia nella Trentino Basket Cup e contro la Spagna a Madrid. Due gare che hanno senza dubbio lasciato segnali positivi – soprattutto sul piano della compattezza difensiva della squadra – al CT Pozzecco, che prima di partire alla volta degli Stati Uniti ha operato gli ultimi tagli, rinunciando a Momo Diouf, Michele Vitali, Sasha Grant e infine Davide Casarin. A spartirsi i compiti di regia saranno Alessandro Pajola, Marco Spissu, e Nico Mannion, un mix di playmaking, difesa e pericolosità dall’arco che può essere molto utile. Questo terzetto andrà a comporre di conseguenza il pacchetto di esterni assieme a Stefano Tonut, Awudu Abass – che può essere utilizzato sia da ala che da guardia –, Giordano Bortolani e John Petrucelli, il quale in tandem con Pajola è una sicurezza sul piano difensivo. Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Guglielmo Caruso e Giampaolo Ricci compongono, invece, un pacchetto lunghi a cui mancano forse un po’ di chili e centimetri ma non di certo la duttilità tattica, il talento offensivo e la capacità difensiva di limitare i pari ruolo avversari.

Le avversarie più pericolose

A Pozzecco spetterà il compito sicuramente non facile di amalgamare nel migliore dei modi questo gruppo e farlo rendere al meglio contro le avversarie: una squadra decisamente alla portata, nel gruppo B, è il Barhein contro cui l’Italia non vanta precedenti. Più insidiosi, invece, i padroni di casa di Portorico, che potranno fare affidamento sulla spinta del pubblico di casa e su un roster in cui mancherà sì la stella Marcus Howard, ma ci saranno giocatori insidiosi come José Alvarado dei New Orleans Pelicans, Gian Clavell, Tremont Waters e Davon Reed. Nel gruppo A, invece, il pericolo numero uno è senza dubbio la Lituania che sarà orfana dei centimetri e del talento di Valanciunas ma potrà comunque contare su giocatori di assoluto valore come Domantas Sabonis, figlio della leggenda Arvydas, Marius Grigonis – fresco campione d’Europa con il Panathinaikos – e un importante blocco di giocatori dello Zalgiris.

Le gare degli azzurri e dove vederle

2 luglio: Italia-Bahrain a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico con diretta su Sky Sport, Dazn e Now TV) 4 luglio: Portorico-Italia a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico con diretta su DAZN, Sky Sport e Now T) 6 luglio: Semifinali a San Juan (ore 22.00 e 01.00 italiane, Coliseo de Puerto Rico) 7 luglio: Finale a San Juan (ore 00.00 italiane, Coliseo de Puerto Rico)