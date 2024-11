Basket Serie A: peccato Pistoia, sfiorata l’impresa (poi sfumata) contro Sassari

Sassari, 10 novembre 2024 – L’Estra Pistoia cade in Sardegna contro la Dinamo Sassari per 77-75. Peccato, perché i toscani hanno affrontato la Dinamo con compattezza, riuscendo in alcuni momenti anche a fuggire, salvo poi essere ripresi. Molto bene il primo tempo, con l’Estra che va al riposo sul +8 (29-37) salvo poi farsi raggiungere. La gestione del nuovo coach Markovski inizia dunque con un ko. Ma appunto l’Estra si mangia le mani, perché con un guizzo in più i due punti avrebbero preso la direzione di Pistoia.

Il finale è punto a punto. Minuti sconsigliati ai deboli di cuore, con Bibbins che mette per Sassari i due liberi che fissano il risultato finale.

Estremo tentativo nel finale per Pistoia, che sbaglia prima da tre con Silins il tiro che avrebbe portato al clamoroso ribaltone e poi il tentativo di Childs da due dopo che quest’ultimo aveva catturato un prezioso rimbalzo offensivo. Per quanto riguarda il boxscore, sono 18 i punti di Christon, mentre Rowan, che esce per cinque falli, ne mette 24.

Il tabellino

Banco Sardegna Sassari – Estra Pistoia 77-75 (Parziali 15-21, 29-37, 61-55)

Banco Sardegna Sassari: Cappelletti 6, Bibbins 13, Piredda ne, Trucchetti ne, Halilovic, Fobbs 16, Tambone 3, Veronesi 3, Bendzius 28, Vincini ne, Sokolowski 6, Renfro 2. All.: Markovic

Estra Pistoia: Benetti 2, Christon 18, Della Rosa, Anumba 1, Childs 7, Rowan 24, Forrest 8, Boglio ne, Cemmi ne, Saccaggi, Silins 13, Brajkovic 2. All.: Markovski

Arbitri: Paternicò (Piazza Armerina), Borgo (Vicenza), Dionisi (Ancona) Note: usciti per cinque falli: Rowan (P). Fallo antisportivo: Childs (P) al 4’ e Rowan (P) al 28’. Fallo tecnico: nessuno.