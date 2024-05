Basket A1: Pistoia perde con Varese 78-96. Ora sfida playoff con Brescia

Pistoia, 5 maggio 2024 – Pistoia perde contro Varese per 78-96 ma, in virtù dei playoff già conquistati, può sorridere per un sesto posto finale davvero importante. Adesso c’è subito da pensare alla post season.

Per l’Estra la sfida nei quarti di finale sarà con la Germani Brescia. Si comincia il 12 maggio. Contro Varese arriva un tonfo pesante. L’Estra sperava di chiudere la stagione regolare con un bel successo, ma Varese, che ha vissuto una stagione non positiva, ha uno scatto d’orgoglio e supera la formazione toscana sfiorando i cento punti.

Pistoia non è quasi mai riuscita ad entrare in partita. Varese ha mantenuto un vantaggio cospicuo per buona parte del match. La testa di Pistoia è ovviamente ai playoff, a una battaglia sportiva molto interessante e dura contro la Germani.

Il tabellino

Estra Pistoia-OpenJobMetis Varese 78-96

ESTRA PISTOIA: Willis 7, Della Rosa, Moore 12, Metsla ne, Saccaggi 3, Del Chiaro 10, Varnado 18, Wheatle 8, Hawkins 13, Ogbeide 7. Allenatore: Brienza.

OPENJOBMETIS VARESE: Gilmore ne, Mannion 18, Ulaneo ne, Spencer 6, Woldetensae 6, Moretti 30, McDermott 21, Besson 1, Okeke 3, Brown 11. Allenatore: Bialaszewski.

Arbitri: Bettini-Galasso-Lanzarini.

Note: parziali 19-26, 42-54, 57-77. Tiri liberi:

Pistoia 9/17, Varese 20/23. Uscito per cinque falli: Varnado.

I risultati

Virtus Segafredo Bologna - Dolomiti Energia Trentino 108-61

Germani Brescia - Happy Casa Brindisi 94-75

Umana Reyer Venezia - Carpegna Prosciutto Pesaro 91-79

Banco di Sardegna Sassari - UNAHOTELS Reggio Emilia 95-63

Vanoli Basket Cremona - EA7 Emporio Armani Milano 72-73

Nutribullet Treviso Basket - Bertram Derthona Tortona 87-74

Gevi Napoli Basket - Givova Scafati Basket 102-92

Estra Pistoia - Openjobmetis Varese 78-96.

Classifica finale

Bologna, Milano 44 punti; Brescia 42; Venezia 38; Reggio Emilia 32; Pistoia, Trento 30; Tortona, Napoli, Sassari 28; Cremona, Scafati, Treviso, Varese 24; Pesaro, Brindisi 20. Pesaro e Brindisi retrocesse in serie A2.

Griglia playoff

Virtus Segafredo Bologna - Bertram Derthona Tortona (11/05) Umana Reyer Venezia - Unahotels Reggio Emilia (11/05) EA7 Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino (12/05) Germani Brescia - Estra Pistoia (12/05)