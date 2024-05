Basket, playoff: l'Olimpia travolge Brescia sotto una pioggia di triple e vola in finale

Brescia, 30 maggio 2024 – L’EA7 Emporio Armani Milano non si lascia sfuggire il primo match point disponibile e, dopo aver battuto 96-86 la Germani Brescia al PalaLeonessa A2A, chiude sul 3-0 la serie, staccando così il pass per la finale dove affronterà la vincente della serie tra Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia. Gli uomini di coach Ettore Messina sono stati protagonisti dell’ennesima prestazione perentoria. L’Olimpia è infatti rimasta in testa per tutto l’arco del match, travolgendo i biancoblù sotto una pioggia di triple: sono infatti 18 le conclusioni da oltre l’arco dei 6,75 metri mandate a bersaglio dai biancorossi, sulle 36 tentate. A recitare un ruolo da protagonisti in questo “festival delle triple” orchestrato da Milano sono stati Giampaolo Ricci (miglior realizzatore con 16 punti) e Shabazz Napier (12) che hanno entrambi chiuso con un 4/6 dalla lunga distanza. Nel corposo tabellino dell’Olimpia ci sono poi anche 14 i punti a testa per Devon Hall, Shavon Shields e Nikola Mirotic. Si chiude invece anzitempo la stagione – comunque più che positiva – della Germani Brescia, che ha provato ma senza successo di riaprire i giochi con un terzo quarto d’orgoglio ai biancoblù padroni di casa non sono bastati i 21 punti di CJ Massinburg, supportato da Kenny Gabriel (15 punti) e David Cournooh, chiamato agli straordinari visto l’infortunio che ha messo fuori causa Samaj Christon dopo gara 2.

La cronaca della gara

Milano non ha perso tempo e sin dalle battute iniziali di gara ha messo in chiaro le proprie intenzioni puntando sulla propria maggior fisicità e sui canestri di Melli e Tonut per prendersi due possessi pieni di vantaggio (0-7). Una prima mini-spallata a cui Brescia ha saputo reagire con prontezza grazie a Della Valle e Cournooh. Ben presto è però iniziato lo show dalla lunga distanza dei biancorossi: l’EA7 ha infatti iniziato a martellare il canestro avversario da oltre l’arco dei 6.75 metri con Hall e Voigtmann, autore di 6 punti di fila valsi il primo vantaggio in doppia cifra della squadra ospite (16-26). Ricci ha fatto il resto e, con altre due stilettate dall’arco ravvicinate ha spinto i suoi al +11 al primo intervallo corto (21-32 con 7/13 da tre). Neppure la zona chiamata a tratti da coach Magro è riuscita a fermare la gragnuola di triple che anche nella seconda frazione ha continuato ad abbattersi sulla Germani che, inerme, è via via scivolata fino al -17 al termine di un primo tempo chiuso da Milano con ben 14 triple segnate su 24 tentativi (19-36). Dopo l’intervallo, però, la Germani ha provato a cambiare passo affidandosi a un Bilan che ha segnato i primi punti della sua serata trascinando i suoi al 6-0 valso il -11. Ricci e Mirotic – autore di cinque punti in un fazzoletto di pochi secondi – hanno quindi provato a tarpare le ali alla Germani che però, pochi istanti più tardi, sulla tripla di Gabriel si è ritrovata addirittura a -8 (57-65). Un riavvicinamento illusorio, perché la seconda parte della frazione è stata nuovamente appannaggio di Milano, trascinata ancora da Ricci e da un Hines autore, un po’ a sorpresa, della bomba del 64-77 a 10’ dalla fine. Nei 10’ conclusivi, l’EA7 ha poi completato l’opera con una grande difesa e i canestri di Devon Hall, che hanno spinto l’Olimpia definitivamente verso la finale.