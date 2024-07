Basket, sfida Portorico-Italia: orari e dove vederla in TV

San Juan de Porto Rico (Porto Rico), 4 luglio 2024 – Appena ricaricate le batterie dopo l’esordio vincente contro il Bahrein per l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco, che tra qualche ora – più precisamente alle 2.30 di notte italiane (diretta su Sky Sport, DAZN e Now TV) – affronterà il secondo impegno al Preolimpico di Portorico contro la formazione padrona di casa. L’asticella del coefficiente di difficoltà, quindi, si alza notevolmente per gli azzurri, anche perché la posta in gioco è altissima: dal momento che anche la squadra di Nelson Colon ha sconfitto il Bahrein. Conquistare la vittoria questa notte garantirebbe il primo posto del Girone B e la conseguente semifinale contro la seconda classificata del girone A, di cui fanno parte Egitto, Costa d’Avorio e soprattutto la favoritissima Lituania. I precedenti sorridono però agli azzurri, che si sono imposti in 13 dei 14 scontri diretti, l’ultimo dei quali ai Mondiali di Manila. E proprio dell’ultima sfida contro i portoricani – che possono fare affidamento su giocatori decisamente pericolosi come l’esterno dei New Orleans Pelicans José Alvarado e Davon Reed, trentaduesima scelta al draft NBA del 2017 – ha parlato il CT azzurro Gianmarco Pozzecco, che ha cercato di tenere alto il livello della concentrazione degli azzurri: “Siamo veramente contenti di essere qui – ha spiegato Pozzecco in conferenza stampa dopo la partita d’esordio –, perché ci sono tante nazionali che a questa competizione non partecipano. Abbiamo l’opportunità di prenderci un pass per disputare i prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Ognuno di noi qui ha in testa il sogno di andare a Parigi. Dobbiamo solo cercare di divertirci e dare il 100% ogni volta che scendiamo sul campo. Sappiamo benissimo che non sarà semplice. Sarà bello poter affrontare Porto Rico qui a casa loro e di fronte al loro pubblico. Non c’era comprensibilmente molta gente a guardare la nostra partita, ma contro Portorico ci sarà certamente una cornice differente. Da giocatore li ho affrontati contro ai quarti di finale delle Olimpiadi di Atene 2004. Avevano giocatori straordinari come Ortiz, Arroyo e Santiago, con cui ho giocato assieme a Varese. In epoca più recente c’è stata la sfida contro di loro ai Mondiali: è stato un match molto tosto, in cui l’abbiamo spuntata solo nei minuti finali. Adesso la loro squadra si è ulteriormente rinforzata ma i miei ragazzi, in questi anni in cui li ho allenati, hanno sempre fatto vedere il grande carattere che hanno. A loro chiedo semplicemente di essere in grado di competere sempre. Sappiamo che sarà difficile, ma abbiamo il tempo giusto per preparare la gara. Credo, comunque, che non sarà semplice neppure per Portorico. Sono conscio di quanto i miei giocatori sappiano essere competitivi – ha concluso – e sarà davvero un bel match. Sappiamo bene che Portorico ha una grande tradizione cestistica e le squadre che possono vantare questa tradizione hanno sempre qualcosa in più, che non si può toccare ma è importante. Per questo, così come abbiamo fatto con il Bahrein, rispetteremo anche Portorico. Siamo sulla corda ma non abbiamo paura”. Orari e dove vedere la partita: la partita Portorico-Italia, valida per il secondo turno del torneo preolimpico in corso nel paese centramericano, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena Max, DAZN e Now TV alle ore 2.30 del mattino italiane del 5 luglio.