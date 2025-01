Basket, Serie A: Brescia batte Trento e si prende la vetta. Tortona alle Final Eight

Bologna, 11 gennaio 2025 – La Germani Brescia in un sol colpo si prende il big match della quindicesima giornata battendo 83-77 la Dolomiti Energia Trentino e la vetta in solitaria al giro di boa del campionato di Serie A di basket. A trascinare i biancoblù a questo prezioso successo, ci hanno pensato Maurice Ndour e Demetre Rivers, che hanno chiuso rispettivamente a quota 18 e 16 punti. Più che positive, però, anche le prove di Jason Burnell (15 punti) e Nikola Ivanovic (13 punti). A Trento, che ha confermato di essere in un momento di flessione rimediando il terzo ko di fila in campionato e sprecando un vantaggio arrivato fino alle 20 lunghezze nel corso dei primi 10’ di gioco, non sono bastate le prove più che positive di Jordan Ford (18 punti) e Quinn Ellis (13 punti). Come detto, il primo quarto lasciava presagire un corso del match ben diverso: la formazione di coach Paolo Galbiati è infatti partita con il turbo innestato, martellando il canestro avversario con Ellis e Forray e aumentando via via il proprio vantaggio fino al +20 suggellato da Lamb (27-7). Dopo il primo mini-intervallo, però, la musica è cambiata perché Brescia, aggrappandosi a una difesa salita di colpi un Maurice Ndour devastante nel pitturato, è riuscita ad invertire il trend di gara, dando il La a una rimonta che ha trovato il su culmine con l’aggancio a quota 43 e il successivo sorpasso di Della Valle. Ne è nato così un lungo testa a testa che si è risolto soltanto nel finale quando Burnell e Ivanovic hanno siglato i canestri decisivi. Successo pesantissimo anche per la Bertram Derthona Tortona che in casa ha sconfitto 99-94 la Givova Scafati dell’ex di serata Marco Ramondino – all’esordio sulla panchina dei campani – e si è presa l’ultimo pass disponibile per partecipare alle prossime Final Eight di Coppa Italia: sugli scudi, tra i “Leoni” piemontesi, Christian Vital con 22 punti conditi da 6 rimbalzi e 4 assist, ma anche Paul Biligha con 17. Anche Tortona ha dovuto a lungo rincorrere gli avversari prima di poter piazzare la zampata decisiva, che è arrivata nel quarto quarto, in cui i padroni di casa hanno dipanato la matassa con un 29-14: parziale alimentato dalle stilettate di Kuhse, Weems e Kamagate che hanno azzerato il -10 a 10’ dalla fine e poi hanno passato il testimone a Vital che ha chiuso i conti portando i suoi in Coppa Italia. Infine, è arrivata anche la seconda vittoria di fila di Trapani che non ha lasciato scampo alla Dinamo Banco di Sardegna Sassari, travolgendola con un perentorio 88-68: il gioco corale dei siciliani ha permesso a undici dei dodici elementi a referto di portare punti alla causa, con Stefano Gentile (12), Akwasi Yeboah e Amar Alibegovic che hanno raggiunto la doppia cifra. La quinta marcia la squadra di coach Repesa l’ha innestata nei due quarti centrali, nei quali ha segnato 43 punti e ne ha subito soltanto 20, scavando un solco che Sassari non è poi più riuscita a colmare.