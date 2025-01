Basket, Serie A: Brescia cade con Tortona e una storica Trapani la aggancia

Bologna, 19 gennaio 2025 – La Germani Brescia non è più sola in testa alla classifica del campionato di Serie A di basket. I biancoblù sono infatti caduti sul campo della Bertram Derthona Tortona che, dopo aver raggiunto lo storico traguardo delle Top 16 di Basketball Champions League, si è imposta per 106-98 sui biancoblù al termine di un tempo supplementare. A trascinare i Leoni piemontesi al successo ci ha pensato il terzetto formato da Tommaso Baldasso (miglior realizzatore con 24 punti), Justin Gorham (21) e Christian Vital (19). Sotto di 13 lunghezze nel corso della terza frazione e di 10 a 10’ dal termine dei tempi regolamentari, la squadra di coach De Raffaele ha imbastito una grande rimonta, culminata nella tripla di Justin Gorham valsa l’88-88 pari e soprattutto l’overtime. Nel supplementare, poi, lo stesso Gorham ha recitato un ruolo da protagonista nel 18-10 tortonese che ha definitivamente sparigliato le carte in tavola (46 punti segnati dalla Bertram negli ultimi 15’). Assieme a Brescia e Trento – vincente nell’anticipo del sabato contro Treviso – ha raggiunto la vetta anche la matricola Trapani Shark che sul neutro di Veroli (la Givova deve scontare la squalifica del campo) ha sconfitto la Givova Scafati 83-66 al termine di un match senza storia: partiti con un tramortente 21-3 di parziale, i siciliani hanno preso in mano l’inerzia del match e non si sono più voltati indietro raggiungendo anche le 23 lunghezze di vantaggio. Cinque i siciliani finiti in doppia cifra, con Justin Robinson arrivato a quota 15 punti. Sembra invece ormai alle spalle il periodo più complicato per l’Umana Reyer Venezia che ha inanellato il quarto successo di fila in campionato sconfiggendo 86-73 l’EA7 Emporio Armani Milano, reduce dal doppio turno di Eurolega: i grandi protagonisti del successo lagunare sono stati Tyler Ennis, miglior realizzatore con 20 punti, Jordan Parks (10 punti e 11 rimbalzi) e Mfiondou Kabengele. Gli orogranata hanno a lungo comandato ritmi e punteggi dando però la spallata decisiva soltanto nel finale grazie ai canestri decisivi di Kabengele ed Ennis, che ha trafitto la difesa milanese con le sue scorribande al ferro e le sue triple (4/9 da due e 4/6 da tre). Sul fronte Olimpia, invece, non sono bastati i 15 punti di Armoni Brooks (4/7 dalla lunga distanza) e gli 11 a testa di Shavon Shields e di un Freddie Gillespie molto solido sotto i tabelloni. Importanti movimenti, però, sono arrivati anche nella parte più bassa della classifica: alla Fruit Village Arena il Napoli Basket è tornato alla vittoria travolgendo 87-70 la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, reduce dall’eliminazione dalla FIBA Europe Cup: trascinati dal tandem formato da Erick Green (24 punti) e Leonardo Toté (17 punti conditi con 9 rimbalzi), i partenopei hanno schiacciato subito sull’acceleratore e, dopo aver chiuso la prima frazione avanti 27-11, hanno gestito senza particolari affanni il loro vantaggio. Con questi due punti, Napoli ha agganciato momentaneamente la Vanoli Cremona, impegnata domani sul campo della Virtus Bologna. A 8 punti assieme a Scafati è salita l’Estra Pistoia che ha ottenuto la prima vittoria della gestione Okorn battendo 111-96 la Openjobmetis Varese. Ben 66 i punti segnati nella ripresa dai toscani, trascinati dai 29 punti di Semaj Christon e dai 23 di Maverick Rowan.