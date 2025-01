Basket, Serie A: Brescia e Trapani vincono e conservano la vetta a braccetto

Bologna, 25 gennaio 2025 – Almeno per le prossime ventiquattro ore, la Germani Brescia e la matricola Trapani formeranno un’inedita coppia in vetta alla classifica del campionato di basket, dopo essere uscite vittoriose da due dei quattro anticipi del diciassettesimo turno. Per la compagine biancoblù è stato tutto estremamente semplice nel derby lombardo dominato e vinto contro la OPenjobmetis Varese per 118-77: ben sette i giocatori della Germani finiti in doppia cifra per punti segnati, trascinati da un incontenibile Miro Bilan che si è spinto fino a quota 27 punti, ai quali ha aggiunto 16 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate date per un complessivo 48 di valutazione. Il match è rimasto in equilibrio soltanto per pochi minuti, perché Brescia già nel primo quarto ha provato l’allungo segnando 30 punti e subendone solo 19. Varese, a cui non sono bastate le buone prove di Ehiogu (17 punti), Alviti (16) e Librizzi (15), ha quindi cercato di restare attaccata al match ma nel terzo quarto è definitivamente crollata subendo un ulteriore parziale di 35-18. Altrettanto travolgente anche il successo ottenuto dai Trapani Shark che hanno strapazzato l’Estra Pistoia 104-60 al termine di un match a senso unico: sospinti da cinque uomini che hanno superato quota 10 punti (miglior realizzatore Amar Alibegovic con 17, gli uomini di coach Jasmin Repesa hanno subito schiacciato sul pedale dell’acceleratore archiviando la pratica già termine di un primo tempo in cui hanno segnato 57 punti e ne hanno subiti soltanto 30. Nonostante il margine rassicurante, però, i siciliani non si sono fermati e anche nella ripresa hanno continuato a macinare gioco e punti fino al +44 finale. Successo chiave in zona salvezza (il quarto nelle ultime cinque gare), invece, per il Napoli Basket che ha sbancato il PalaVerde di Treviso 90-78. A prendersi le maggiori responsabilità nell’attacco partenopeo, dall’alto della sua grande esperienza maturata in giro per il Vecchio Continente, ci ha pensato Erik Green, il quale ha chiuso la gara con uno score personale di 25 punti. A dargli man forte ci hanno pensato Leonardo Totè con 16 punti e Tomislav Zubcic con 15. Napoli è riuscita a porre rimedio ad un avvio in salita (-8 al termine del primo quarto, finito 25-17 per i trevigiani), prendendo in mano il comando delle operazioni nella ripresa. Infine, c’è da registrare il successo in volata della Unahotel Reggio Emilia, che ha aperto la giornata superando 69-67 a domicilio la Bertram Derthona Tortona. Sugli scudi, tra le file della formazione emiliana, un Cassius Winston da 23 punti e 6 assist e Mouhamed Faye, il quale ha sfiorato la doppia doppia portando a casa 14 punti e 9 rimbalzi. L’inizio è stato però da incubo per gli emiliani, finiti sotto 14-0 e addirittura. Tortona ha quindi continuato a veleggiare fino al +15 di fine primo quarto, diventato addirittura +17 nel corso della seconda frazione, ma un improvviso 11-0 di parziale ha riportato in carreggiata Reggio Emilia che prima dell’intervallo, grazie a Cheatam e Uglietti ha addirittura messo la testa avanti (32-37). Un sostanziale testa a testa che si è protratto fino alle battute finali quando Winston ha segnato il canestro della vittoria biancorossa.