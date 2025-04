Virtus: Shengelia e Holiday brillano, Cordinier e Hackett deludono

Cordinier 5,5 (in 25’ 3/7 da due, 5/6 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 4 persa, 4 assist). Prova sottotono. Qualche lampo, ma anche troppi passaggi a vuoto.

Holiday 7,5 (in 21’ 2/2 da due, 4/5 da tre, un rimbalzo, una recuperata). Chi si vede! Due triple di fila a inizio seconda frazione certificano, finalmente, la presenza in campo. Nell’ultimo quarto non sbaglia un colpo e arriva ad un passo da portare la Virtus alla vittoria.

Pajola 5,5 (in 15’ 0/1 da tre, un rimbalzo, 6 assist). Discreto bottino di assist, il problema è che non cerca mai il tiro o l’entrata e questo alla fine facilità la lettura della difesa sui suoi movimenti.

Clyburn 6,5 (in 23’ 0/1 da due, 5/9 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Buon inizio poi un po’ scompare. Si rianima nella ripresa trovando eccellenti percentuali al tiro dalla lunga distanza nel terzo quarto.

Shengelia 7,5 (in 28’ 4/10 da due, 0/2 da tre, 9/11 ai liberi, un rimbalzo, 2 recuperate, 2 perse). Il solito indomito leone. Parte male al tiro, ma poi è determinante con i canestri reggendo a tratti da solo l’attacco bianconero.

Hackett 5 (in 15’ 0/1 da due, 0/1 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Piccolo passo indietro, non riesce a incidere come in altre prestazioni.

Morgan 5 (in 20’ 1/5 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 4 perse). Primo tempo con 3 palle perse e nessun punti segnato. Meglio nell’ultima frazione iniziata con una bella tripla, ma anche tanto lavoro oscuro. Decisiva in negativo la persa nel finale.

Polonara 6,5 (in 13’ 1/1 da due, 1/2 da tre, 6 rimbalzi). Guarda i compagni giocare nel primo tempo, si scatena mettendo grande energia nella ripresa.

Diouf 6 (in 15’ 1/2 da due, 4/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 2 assist). Positivo. Forse non devastante come in altre occasioni, ma nell’ultimo quarto di gioco lui c’è.

Zizic 7 (in 15’ 6/8 da due, 4 rimbalzi, una persa). Ante si trasforma nell’uomo mascherato. I segnali lanciati anche a Barcellona sono molto positivi.

Akele 6 (in 8’ 2 rimbalzi). Tanta difesa. Si mette al servizio della squadra dando una buona risposta a coach Ivanovic.

Filippo Mazzoni