Basket, Serie A: Brescia replica a Venezia e torna in testa. Bene Virtus e Olimpia

Bologna, 28 gennaio 2024 – Meno di ventiquattro ore dopo il successo ottenuto dall’Umana Reyer Venezia a spese della Dolomiti Energia Trento in uno dei due anticipi del 18° turno del campionato di Serie A di basket, è arrivata la decisa risposta della Germani Brescia che ha sconfitto l’Estra Pistoia con un netto 109-90 e si è ripresa la vetta in solitaria del campionato: i biancoblù, oggi trascinati da un CJ Massimburg da 27 punti con un chirurgico 5/5 dalla lunga distanza, sono partiti con la quinta innestata e sono arrivati a toccare anche le 21 lunghezze di vantaggio nel secondo quarto (39-18), ma Pistoia non si è data per vinta e, grazie al contributo di Varnado (20 punti) e Moore, ha rialzato la testa e imbastito una poderosa rimonta che l’ha portata alla parità a quota 76. Lo sforzo profuso per rientrare è però costato caro ai toscani che nel finale hanno ceduto il passo alla capolista che ha definitivamente preso il largo con un 14-4 di parziale. Continua anche la marcia della Virtus Segafredo Bologna che in casa ha superato la Generazione Vincente Napoli 101-89: a dispetto dello scarto finale, però, i partenopei sono riusciti a vendere carissima la pelle, risalendo dal -15 al -5 a 10’ dalla fine. Nel quarto conclusivo, però, è salito in cattedra Iffe Lundberg (18 punti), che assieme a Isaia Cordinier (19 punti), Jordan Mickey (16 punti), Marco Belinelli e Hackett, ha messo la firma sulla vittoria della Segafredo.

Sale invece a quattro il numero di successi consecutivi dell’EA7 Emporio Armani Milano che si è imposta con un severo 80-65 sulla Dinamo Banco di Sardegna Sassari, rendendo amaro l’esordio sulla panchina biancoblu di Nenad Markovic, subentrato in settimana a coach Piero Bucchi. Lo spartiacque del match è stato il terzo quarto, nel quale l’Olimpia ha allungato con un tramortente parziale di 22-0 che ha indirizzato in maniera definitiva l’inerzia del match.

Decisamente positivo in casa EA7 il ritorno in campo di Nikola Mirotic, autore di 16 punti e grande protagonista in coabitazione con Shabazz Napier (17 punti). Gloria anche per il classe 2007 Luigi Suigo che ha bagnato il suo esordio in Serie A con la vittoria e due punti scritti a referto. In chiave salvezza potrebbe rivelarsi decisamente importante, invece, il sigillo della Happy Casa Brindisi che ha sbancato la Vitrifrigo Arena battendo a domicilio 86-78 una Carpegna Prosciutto Pesaro sempre più in crisi: grazie Frank Bartley (miglior realizzatore con 25 punti) e Xavier Sneed (19 punti), i salentini hanno preso in mano la situazione nel primo tempo conquistando un cuscinetto di vantaggio che hanno poi saputo difendere dal generoso ma poco concreto tentativo di rientro dei marchigiani, giunti al sesto ko di fila. Decisamente netto e di grande peso specifico anche il 93-64 con cui la Bertram Yatchs Tortona ha strapazzato la Unahotels Reggio Emilia, tenendo viva la rincorsa a un posto ai playoff.

Il match è stato a senso unico sin dal primo quarto perché i piemontesi, trascinati dai sei giocatori in doppia cifra (Luca Severini miglior realizzatore con 17 punti), hanno subito schiacciato sull’acceleratore piazzando un 26-4 al termine dei primi 10’ e non si sono più voltati indietro. Infine, una tripla a 13" dalla fine di Nico Mannion (21 punti) e la grande prestazione di Skylar Spencer (12 punti e 14 rimbalzi) hanno regalato all’Openjobmetis il successo nel derby contro la Vanoli Cremona per 83-82.