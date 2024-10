L’Olimpia cerca soluzioni. McCormak, è il tuo momento

Una novità sul parquet ci sarà sicuramente, per l’Olimpia Milano. Sarà quella di David McCormack che farà il suo esordio nelle competizioni italiane sotto canestro visto che la squadra dovrà fare a meno del suo centro titolare Josh Nebo per un paio di settimane, a causa di un problema muscolare all’inguine. Una brutta tegola per Ettore Messina, soprattutto in ottica Eurolega, ancor più a inizio stagione, ma provando a vedere l’altro lato della medaglia c’è la possibilità di scoprire che cosa può dare il pivot ex campione NCAA. Sarà dunque il nuovo numero 35 l’attrazione più interessante della sfida contro Sassari per la prima casalinga (ore 18.15). Un giocatore energico, fisico, che dovrà dare anche una dimensione difensiva alla squadra che ha faticato oltremodo a proteggere il ferro nelle sfide con Trieste e Monaco. In difesa è però sul perimetro che ci dovrà essere il salto di qualità più grande dell’EA7.

Nel prepartita, alle 18 ci sarà anche la cerimonia di consegna dello scudetto numero 31 da parte della LegaBasket, poi sarà il momento della sfida con Sassari, anch’essa vogliosa di riscatto dopo l’eliminazione ai preliminari di Champions League e la sconfitta casalinga con Scafati. Il grande ex sarà Ousmane Diop. "Giocare contro Sassari per me è come giocare contro la mia casa - dice Diop -. Ho passato a Sassari cinque anni bellissimi, ho rapporti ottimi con tutti". Da lui, come dagli altri italiani del roster ci si aspetta qualcosa in più per allungare le rotazioni. Diop, sinora, ha faticato a dare quel contributo di energia che ha sempre garantito, ma Flaccadori e Tonut sono mancati proprio in quel cambio di ritmo richiesto. Praticamente non utilizzati Bortolani e Caruso, l’Olimpia è ancora alla scoperta anche del ruolo di Pippo Ricci, neo capitano: dovrà dare lo spirito guerriero che in queste prime uscite è mancato.