Elezioni Lnp. Maiorana presidente,. Tedeschi in consiglio

La Fortitudo torna a contare a livello di Lega. Al Royal Hotel Carlton l’assemblea della Lega Nazionale Pallacanestro, che ha proceduto a rinnovare le cariche sociali. Confermato il presidente uscente Francesco Maiorana (nella foto Ciamillo), per acclamazione dell’assemblea, con rappresentate l’85 per cento delle società di serie A2 e B aventi diritto. Per la Fortitudo la bella notizia arriva dalla nomina, tra i membri del direttivo di Stefano Tedeschi. La nomina di Tedeschi conferma come la Effe sia apprezzata nel panorama cestistico nazionale. Tedeschi è stato eletto con Luca Biganzoli, Roberto Pietropaoli, Alessandro Santoro, Andrea Baccarini, Francesco Farinaro, Guglielmo Feliziani e Ivan Papaianni.

f. m.