Basket, Serie A: Brescia vince la settima di fila e aggancia Trento in vetta

Bologna, 29 dicembre 2024 – Dopo dodici giornate trascorse da sola in vetta alla classifica del campionato di Serie A di basket, la Dolomiti Energia Trentino è stata raggiunta dalla Germani Brescia: fatale alla fornazione bianconera è stato il secondo ko tra i confini della Serie A, patito in casa della Bertram Derthona Tortona, capace di imporsi per 91-77 e di portare a casa due punti fondamentali nella corsa a un posto alle Final Eight di Coppa Italia. Ben cinque gli uomini finiti in doppia cifra (Tommaso Baldasso migliore tra i suoi con 17 punti) nello scacchiere dei “Leoni di Tortona” che hanno tenuto in mano le redini del match per tutto l’arco dei 40’, dando la sgasata decisiva nel terzo quarto, nel quale hanno piazzato un break di 25-15. A raggiungere in testa Trento è stata la Germani Brescia, che ha calato il “Settebello” piegando 90-83 l’Estra Pistoia e raggiungendo il settimo sigillo di fila: partiti con un 29-14 piazzato nei 10’ iniziali, i biancoblù sono poi stati capaci di respingere ogni assalto dei toscani, i quali hanno addirittura messo la testa avanti nella quarta frazione, senza tuttavia riuscire a condurre in porto il successo perché nel finale sono saliti in cattedra Ivanovic e Della Valle (miglior realizzatore tra i suoi con 20 punti) che hanno messo le loro firme sul successo bresciano. La tredicesima giornata ha però portato in dote anche diversi verdetti, come la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia della neopromossa Trapani Shark e della Unahotels Reggio Emilia, che si sono sfidate oggi in terra siciliana: ad imporsi con uno straripante 109-73: di fatto senza storia il match del PalaShark. Sono bastati infatti pochi minuti agli uomini di Repesa – che hanno mandato sei giocatori in doppia cifra (top scorer Riccardo Rossato con 18 punti) – per prendere le misure agli emiliani che, dopo aver chiuso i primi 10’ di gara a -10, sono sprofondati addirittura a -24 con un ulteriore 29-15 di parziale e non sono più riusciti a ritrovare il bandolo della matassa.

Posto in Coppa Italia assicurato anche per la Virtus Segafredo Bologna che, galvanizzata dal successo in Eurolega contro l’ASVEL Villeurbanne, ha travolto anche la Givova Scafati con un perentorio 97-71. In grande spolvero tra i bianconeri felsinei, che sono sempre rimasti in testa e hanno allungato con il 31-16 messo a segno nel terzo quarto, Alessandro Pajola con 13 punti conditi con 10 assist. Per un posto alle Final Eight c’è in lizza anche l’EA7 Emporio Armani Milano che ha sbancato Treviso battendo la Nutribullet 89-79: un successo su cui c’è la firma di Shavon Shields che ha chiuso a quota 26 punti e ha ingaggiato una bellissima battaglia a suon di canestri con Ky Bowman, che si è spinto addirittura fino a quota 27. Infine, c’è da segnalare il ritorno alla vittoria dell’Umana Reyer Venezia che ha espugnato Trieste 76-70: sugli scudi, per gli orogranata, Jordan Parks, autore di 18 punti. Venezia ha cercato di allungare dopo l’intervallo con un break di 14-0, ma Trieste ha attutito l’urto riportandosi a contatto, prima di alzare definitivamente bandiera bianca nei 10’ finali in cui sono arrivati i canestri di grande importanza capitale di Ennis e Parks.