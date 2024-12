La Virtus è imbattibile. Sabato altro test in Coppa

Il Natale in casa Virtus Certaldo è stato estremamente dolce: 16 partite e altrettante vittorie per i bianconeri tra campionato e Coppa Toscana in questa prima parte della stagione di Divisione Regionale 1. Proprio le final-four di coppa apriranno il nuovo anno dei valdelsani, impegnati sabato prossimo alle 17.30 al Pala Francioli di Colle Valdelsa nella semifinale contro la Synergy Valdarno. Chi vince, il giorno dopo alle 18 contenderà il trofeo a chi avrà avuto la meglio tra Gea Grosseto e Valdelsa Basket. "Siamo chiaramente molto contenti di quello che abbiamo fatto finora – esordisce il direttore sportivo, Luciano Signorini –, ma mi auguro che durante queste feste natalizie i ragazzi non abbiano mangiato troppi panettoni (sorride, ndr) perché la coppa è un trofeo che non abbiamo mai vinto e a cui teniamo moltissimo, sarebbe il modo migliore per cominciare il nuovo anno".

Nel girone B di campionato la squadra allenata da Andrea Crocetti e dal vice Matteo Magnani ha vinto tutte e 13 le prime partite affrontate guidando con 6 punti di vantaggio su Valbisenzio, ma soprattutto con un margine di 12 punti da gestire per chiudere la prima fase tra le prime otto e giocarsi poi la promozione ai play-off.

"Non c’è promozione diretta e sappiamo che i play-off sono sempre un terno al lotto – prosegue il diesse valdelsano -, ma intanto arriviamoci nel modo migliore e magari con una coppa in bacheca. Del resto il nostro obiettivo stagionale è la promozione e ho costruito una squadra equilibrata e con la giusta esperienza per dare l’assalto alla C Unica. Finora non abbiamo sbagliato nulla, dando per esempio una bella prova di forza quando abbiamo battuto di trenta punti la Gea Grosseto, forse la squadra più attrezzata del lotto. Crocetti e Magnani sono inquadrati bene, il gruppo è unito e tutto l’ambiente ha grande entusiasmo, poi i ragazzi hanno sempre lottato ogni partita, dimostrando anche di saper gestire il match quando sono in vantaggio. D’altra parte abbiamo diversi giocatori di esperienza, che in queste categorie è fondamentale". Finora il miglior realizzatore è stata la guardia 23enne, Giacomo Ricci con 160 punti (13,3 di media a gara).

Simone Cioni