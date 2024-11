Basket, Serie A: le gare dell'ottava giornata e dove vederle

Bologna, 16 novembre 2024 – Sarà l’anticipo in programma alle 20.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ed Eurosport 1) alla Beta Ricambi Arena di Scafati a fare da apripista al programma dell’ottava giornata del campionato di Serie A di basket: a fronteggiarsi saranno la Givova padrona di casa, chiamata a riscattare il pesante ko rimediato contro Treviso, e la Openjobmetis Varese, che invece si presenta ai nastri di partenza della sfida galvanizzata dal successo interno contro Bologna e rinforzata dall’innesto di Alex Tyus, lungo statunitense classe 1988 con alle spalle una lunga carriera in Eurolega (che ha persino vinto nel 2014 con il Maccabi) e già visto in Italia, a Cantù.

Le gare di domenica

Domani, domenica 17 novembre, la giornata ripartirà alle 16.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ed Eurosport 1) con la sfida tra la Pallacanestro Trieste, che nell’ultimo turno è stata fermata dalla capolista Dolomiti Energia Trentinto, e la matricola Trapani Shark, nel pieno di un momento decisamente positivo: i siciliani hanno infatti appena sconfitto Napoli raggranellando così la quarta vittoria in cinque partite. Alle ore 17 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN), invece, l’Estra Pistoia si troverà di fronte al proibitivo impegno con la Dolomiti Energia Trentino prima della classe, ancora imbattuta dopo sette gare ma reduce dal passo falso di Eurocup contro i lituani del BC Wolves. Sfugge ai pronostici ed è decisamente intrigante anche la gara delle 17.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN tra la Bertram Dertona Tortona, che mercoledì ha colto un altro importante successo in Basketball Champions League piegando 77-71 il Benfica) e la Germani Brescia, vittoriosa nel derby di domenica scorsa con Cremona. Il match di cartello di giornata, che sarà trasmesso in diretta su in chiaro su DMAX (canale 52 del bouquet del digitale terrestre, oltre che su DAZN, si giocherà alle 18.15 e vedrà sfidarsi l’Umana Reyer Venezia, rinfrancata dal successo in Eurocup contro il Turk Telekom Ankara, e la Unahotels Reggio Emilia, altrettanto galvanizzata dalla vittoria in Basketball Champions League contro i polacchi dello Slask Wroclaw. Ha invece le spalle al muro il Napoli Basket, ancora fermo a quota zero punti sul fondo della classifica e chiamato a fare assolutamente bottino pieno nella sfida delle 19.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) contro la Nutribullet Treviso che domenica scorsa ha colto una vittoria preziosissima e schiacciante in casa contro Scafati. Sarà invece il quarto match nel giro di sette giorni quello che la Virtus Segafredo Bologna – che in settimana ha affrontato il doppio turno di Eurolega perdendo nettamente contro il Real Madrid e contro i campioni d’Europa del Panathinaikos ma solo dopo aver venduto la pelle a carissimo prezzo in quest’ultimo caso – affronterà alle ore 20 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) contro la Dinamo Banco di Sardegna Sassari. , che ha saputo riscattare il ko di Berlino battendo a domicilio il Partizan Belgrado.