Risultati Serie A: Brescia riaggancia Trapani in vetta. Secondo ko di fila per Milano

Bologna, 6 aprile 2025 – In attesa del posticipo del lunedì che vedrà la Virtus Segafredo Bologna impegnata sul campo della Nutribullet Treviso, la neopromossa Trapani Shark e la Germani Brescia si confermano in vetta alla classifica del campionato di Serie A di basket a seguito dei successi ottenuti rispettivamente contro Bertram Derthona Tortona e Umana Reyer Venezia. La vittoria dei siciliani per 101-91 ha di fatto aperto il 25esimo turno ed è maturata grazie alle prove maiuscole di JD Notae (miglior realizzatore dei suoi con 20 punti) e John Petrucelli, autore di 17 punti e di una prova estremamente solida in difesa. Decisivo è stato il parziale di 29-16 piazzato dagli uomini di Repesa, che sono entrati nel quarto quarto sul +10 e hanno poi difeso il tesoretto fino alla quarta sirena.

È maturata in rimonta anche la vittoria della Germani Brescia che al PalaLeonessa A2A ha piegato 97-89 l’Umana Reyer Venezia al termine di una gara che è stato un trionfo soprattutto per i due attacchi: ad avere la meglio quello biancoblù, sospinto dai 19 punti Demetre Rivers e dai 16 di Maurice Ndour, capifila di un intero quintetto bresciano in doppia cifra. A Venezia, che è partita forte e ha toccato anche la doppia cifra di vantaggio per poi incassare un 32-23 nel secondo quarto e un 29-20 nell’ultima frazione, non sono bastati i 17 punti di Ennis e i 15 a testa McGruder e Kabengele. Si sono invece fatte sentire le scorie dell’eliminazione dalla corsa ai play-in dell’EA7 Emporio Armani Milano che ha rimediato la seconda sconfitta di fila in campionato (terza complessiva in sette giorni) perdendo 87-78 sul campo della Unahotels Reggio Emilia: dopo un primo tempo giocato sul filo dell’equilibrio ha allungato sulle ali di Barford (22 punti) e Winston (20) per poi tenere dritta la barra del timone nella volata finale. Con questo passo falso, l’Olimpia è stata sorpassata dalla Dolomiti Energia Trentino che, nel secondo anticipo, ha battuto 88-78 la Givova Scafati, giunta così al sesto ko di fila. Sugli scudi, tra i bianconeri, il trio formato da Saliou Niang (18 punti e le giocate chiave nel finale), Anthony Lamb e Jordan (17 punti a testa). A quota 32 al pari di Milano è invece salita la Pallacanestro Trieste che ha travolto il Napoli Basket con un perentorio 109-72 al termine di un match rimasto di fatto in equilibrio nel solo primo quarto. Nella seconda frazione, infatti, i biancorossi – sospinti oggi da un tarantolato Denzel Valentine (24 punti per lui) – hanno mandato a bersaglio ben 34 punti (a fronte dei 21 subiti) e hanno messo il turbo non voltandosi poi più indietro. Successo sul velluto – il quarto di fila – anche per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari che ha sbancato Pistoia 86-63: la chiave del successo dei biancoblù è racchiusa nel 22-11 messo a segno nella terza frazione e nelle prove di grande spessore di Justin Bibbins (16 punti) ed Eimantas Bendzius (17 punti).

Infine, pesantissimo colpo in chiave salvezza della Vanoli Cremona che ha espugnato il campo della Openjobmetis Varese 87-85 dopo un tempo supplementare: mattatore assoluto del match è stato Peyton Willis con un bottino personale di 28 punti. I biancoblù hanno saputo rimontare dal -11 di fine terzo quarto per poi piazzare il colpo di reni vincente nel supplementare proprio grazie a Willis.