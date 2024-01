Basket, Serie A: Gentile salva la Givova Scafati, l’Umana Venezia domina contro Trento

Bologna, 27 gennaio 2024 – Nei due anticipi della 18° giornata di regular season di serie A sono altrettanti i successi casalinghi registrati. Nel match delle 19:30 larga vittoria dell’Umana Reyer Venezia che al Taliercio travolge per 93-68 l’Umana Reyer Venezia e si riporta momentaneamente in vetta alla classifica a pari merito con la Germani Brescia impegnata domenica sul proprio parquet contro l’Estra Pistoia. Sofferta ma altrettanto preziosa e fondamentale l’affermazione della Givova Scafati che ringrazia Alessandro Gentile, rischiando di gettare alle ortiche quanto di buono fatto vedere contro la Nutribullet Treviso che si arrenderà per 95-93. I gialloblu ottengono due punti che consente loro di coltivare i sogni di post season con l’ottavo posto che verrà occupato per le prossime ventiquattro ore in attesa degli altri risultati.

La Reyer torna momentaneamente al primo posto in classifica con Brescia

In riva alla Laguna l’Umana schiera tra i dodici a referto sia Tucker sia De Nicolao. L’avvio è equilibrato con le due formazioni che rispondono colpo su colpo. E’ proprio Tucker a dare la prima scossa all’incontro con la bomba che vale l’11-5. La Dolomiti Energia si affida all’estro di Alviti ma appare insufficiente dinanzi al talento orogranata che trova sempre protagonisti diversi nel fare canestro: la bomba di Spissu regala il 20-13 al suono della prima sirena. I veneti hanno nelle mani l’inerzia dell’incontro provando a scappare sul + 18 (40-22) nella seconda frazione. Trento prova ad accorciare al rientro dagli spogliatoi col solito Alviti a cui si aggiunge Hubb. Wiltjer è una sentenza dall’arco e la Reyer scappa sul + 21 (68-47). L’ultimo tentativo di rientro ad opera della Dolomiti porta la firma ancora di Alviti col -14 (82-68). Di qui un parziale casalingo di 11-0 che chiuderà definitivamente l’incontro. Accade, al contrario, un po' di tutto alla Beta Ricambi Arena teatro del duello fra la Givova e la Nutribullet Treviso. I campani sprecano ben ventuno lunghezze di vantaggio nell’arco di 14ì minuti di gioco arrivando ad un finale punto a punto contro gli uomini di Vitucci che vengono puniti da un tap-in di Alessandro Gentile allo scadere dei tempi regolamentari. I ragazzi di Boniciolli partono col piede giusto volando sull’11-4 trascinata dalle bombe di Gerald Robinson e Rivers. La forbice si allargherà fino al + 15 (26-11). Nei due quarti centrali la compagine ospite darà segni di presenza provando a rimettere in piedi la gara ma verrà puntualmente stoppata dai gialloblu che arrivano a toccare le ventuno lunghezze di margine sull’asse Logan – Robinson, con quest’ultimo una assoluta garanzia quando c’è da colpire dalla lunga distanza. Il quarto periodo è il momento che susciterà il maggior interesse. La Nutribullet riesce lentamente a rosicchiare punti ai salernitani facendo sentire il fiato sul collo e approfittando del black-out offensivo di Gamble e compagni. Bowman ridurrà ad un solo punto lo svantaggio con la sua seconda bomba a distanza di pochi secondi dalla prima (91-90). Nel mezzo una giocata di pura esperienza di Logan abile a prendersi un fallo e tre tiri liberi a discapito di Zanelli. Harrison, anch’egli pericoloso dalla linea della carità, insacca la bomba del 93-93. A risolverla ci penserà Gentile col tocco decisivo che vale il +2 finale ed una vittoria che farà dormire sogni tranquilli alla Givova.