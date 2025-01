Basket Eurolega: il Panathinaikos non fa sconti, Virtus Bologna ko ad Atene

Bologna, 3 gennaio 2025 – La grinta ed il carattere della Virtus Segafredo Bologna non bastano alla Oaka Arena per avere la meglio sui campioni in carica dell’Eurolega che rispondono al nome di Panathinaikos. In quel di Atene la truppa di Ivanovic si arrende per 111-90. Un risultato severo che ha visto i felsinei, privi di Shengelia e Zizic, lottare per poco più di trentacinque minuti guidati dal miglior Will Clyburn della stagione (25 con 5 assist smazzati). Chi pensava ad un match dal pronostico scontato fin dalla palla a due verrà subito smentito. L’ala ex Cska Mosca è il trascinatore delle Vu nere firmando cinque punti (5-7 al 4’). I padroni di casa replicano con Yurtseven e allungano con la prima tripla di serata di Kendrick Nunn (top scorer con 27 finali insieme al centro turco sopracitato) dopo pochi istanti di gioco (16-10). Gli ospiti restano a contatto grazie alla mano calda dalla lunga distanza da parte di Clyburn (ne piazzerà ben cinque nel primo tempo) che riequilibria l’incontro. Atene si affida a due dei suoi numerosi talenti presenti nel roster ovvero Grant ed Hernangomez ritornando sulle otto lunghezze di distanza. La Virtus soffre ma non molla di un centimetro la presa andando ad assottigliare il divario con prima con Diouf e successivamente con capitan Belinelli che sancisce la parità con la specialità della casa ovvero la bomba del 36-36 al 15’. Negli ultimi quattro minuti del primo tempo il Panathinaikos schiaccia il piede sull’acceleratore scappando sul 54-42 grazie ad un quasi chirurgico Yurtseven (18 con 9/10 da due punti). Al rientro dagli spogliatoi Bologna cerca di recuperare il terreno perso dagli avversari che a loro volta sono abili a tenere in mano propria il pallino del gioco: la terza tripla su tre tentativi di Hernangomez vale il + 16 per i greci. Nell’ultimo periodo Belinelli e Morgan suonano la carica per i bianconeri che rientrano sotto la doppia cifra di svantaggio. Si infiamma la sfida con Grazulis che sigla il -6 (81-75 al 34’) a cui risponde Nunn con tre perle dai 6.75 metri unite alle giocate di Osman e di Yurtseven che avvicino gli ellenici al traguardo finale. Il timbro decisivo lo metterà Lorenzo Brown che sancirà la dodicesima vittoria nella manifestazione per i biancoverdi di Atene nel diciannovesimo appuntamento della regular season.

La Dolomiti Energia sfiora l’impresa contro il Bahcesehir

Nel girone A di Eurocup Trento accarezza il sogno di battere la capolista Istanbul che passa per 69-73 sul suolo italiano ed ottiene la seconda affermazione in altrettanti confronti stagionali contro il team allenato da Galbiati che incassa un risultato negativo allontanandosi dalla zona playoff. Con ancora indisponibile Eigirdas Zukauskas (assente anche contro Tortona per un problema alla schiena), la partenza è a tonale appannaggio dei turchi che faranno registrare un eloquente 4-20 con Ponitka prima di un 10-0 di controparziale della Dolomiti chiuso da Lamb. L’Aquila è costretta a rincorrere e verrà premiata col sorpasso firmato da Jordan Ford al 27’ (48-45). La squadra di casa si esalta con Myles Cale trovando sette punti di scarto che non verranno ben gestiti dal team di casa. A meno di tre minuti dalla sirena finale Jaleen Smith mette la freccia del sorpasso (69-70) con Hazer che chiuderà i giochi dalla linea della carità.