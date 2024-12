Basket, Serie A: i colpi esterni di Treviso e Trapani aprono il 15° turno

Bologna, 7 dicembre 2024 – Si è aperta con un doppio colpo esterno la quindicesima giornata del campionato di Serie A di basket targato Unipolsai: in quel di Casale Monferrato è arrivato il blitz della Nutribullet Treviso che si è imposta per 95-90 sulla Bertram Tortona centrando il quarto sigillo di fila e confermando di essere la “bestia nera” dei piemontesi al PalaFerraris. A sparigliare le carte sul tavolo di un match decisamente equilibrato, è stato il 27-18 di parziale piazzato dai veneti, trascinati dal tarantolato Ky Bowman, che nella quarta frazione è letteralmente salito in cattedra mandando a bersaglio 12 dei suoi 21 punti totali e ha firmato le giocate chiave della gara. La palma di miglior realizzatore nelle file della Nutribullet è però finita tra le mani di un altrettanto efficace Osvaldas Olisevicius, il quale si è addirittura spinto fino a quota 25 punti, ai quali aggiunto 6 rimbalzi, 4 palloni recuperati e 2 assist per un complessivo 29 di valutazione. Decisamente positivi, poi, anche i contributi forniti da Bruno Mascolo (16 punti) e Pauly Paulicap che ha sfiorato la doppia doppia arrivando a 15 punti e 9 rimbalzi. Alla Bertram non sono invece bastati i 22 punti di Christian Vital, i 19 Arturs Strautins e i 18 con 10 rimbalzi di Ismael Kamagate. I piemontesi hanno subito cercato lo strappo volando a +10 al termine di un primo quarto da ben 32 punti segnati, ma Treviso – aiutata da Olisevicius e dall’ex di serata Macura – è riuscita a tenere la scia degli avversari ingaggiando un punto a punto che Tortona ha nuovamente provato risolvere grazie alle giocate di Baldasso in un terzo quarto contraddistinto dalle tante palle perse su entrambi i fronti. Il -4 all’alba della quarta frazione (72-68) non ha comunque spaventato gli uomini di Vitucci, i quali hanno trovato in Bowman, autore di 9 punti in un fazzoletto di pochi istanti, la punta di diamante per scardinare la difesa piemontese e ispirare il vantaggio che poi Treviso, grazie a Olisevicius, Mascolo e allo stesso Bowman, ha saputo proteggere fino alla sirena di fine gara. Vittoria in trasferta, come detto, anche per la matricola Trapani Shark che, non senza fatica, ha sbancato il PalaCarrara sconfiggendo 94-88 l’Estra Pistoia padrona di casa. Un colpo esterno sun cui c’è la firma in calce di Langston Galloway, il quale nei 10’ finali si è caricato l’attacco siciliano sulle spalle e a suon di canestri ha allontanato la minaccia della rimonta pistoiese: l’ex Reggio Emilia ha chiuso con un bottino personale di 21 punti e 5 assist. 18 sono invece i punti di Justin Robinson, 16 quelli di Amar Alibegovic. È invece rimasto a secco di punti Paul Eboua, all’esordio con la casacca trapanese al pari di Gabe Brown, autore di 8 punti, mentre a Pistoia non sono bastati ben sei uomini in doppia cifra (Rowan jr. top scorer con 19 punti). Tutto sembrava essersi messo in discesa per la squadra guidata da coach Repesa, che nel corso del terzo quarto ha toccato anche il +18 (44-64). Forrest è parso però di diverso avviso e, a suon di canestri, ha fatto partire la rimonta dei pistoiesi, capaci di spingersi addirittura a – 1 a poco più di 7’ dalla fine. A quel punto ci ha pensato Galloway, partito con un 1/8 da tre, ad aggiustare la mira e allontanare con chirurgiche stilettate la minaccia biancorossa e a spingere Trapani alla quinta vittoria consecutiva.