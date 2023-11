Basket, Serie A: la Virtus batte agevolmente Treviso e torna prima in solitaria

Bologna, 11 novembre 2023 – Dopo i passi falsi con la Vanoli Cremona e il Real Madrid, la Virtus Segafredo Bologna ritrova la via del successo e almeno per una notte torna in testa alla classifica di Serie A di basket in solitaria: tra le mura amiche della Segafredo Arena, infatti, i bianconeri hanno dominato la sfida contro la Nutribullet Treviso imponendosi con un perentorio 91-77. Un successo ottenuto nel segno di un Toko Shengelia ancora una volta straripante, come dimostrano i 20 punti, 10 rimbalzi e 5 assist messi a referto dal lungo georgiano che ha chiuso con un complessivo 35 di valutazione. A dargli man forte ci hanno pensato Isaia Cordinier, autore di 16 punti conditi con 7 rimbalzi, e Daniel Hackett (10 punti, 5 rimbalzi e 4 assist). Dall’altra parte, invece, ennesima serata da dimenticare per la Nutribullet Treviso, ancora inchiodata sul fondo della classifica a quota zero punti: anche quest’oggi, la compagine trevigiana si è trovata ben presto ad inseguire e non è mai riuscita a colmare il gap nonostante i quattro giocatori in doppia cifra, guidati da Deishuan Booker, miglior realizzatore dei suoi con 15 punti. Già nelle prime battute, infatti, la Virtus ha schiacciato sul pedale dell’acceleratore affidandosi a Shengelia e portandosi sul 14-4. Una doppia cifra di vantaggio che gli uomini di Banchi hanno saputo conservare fino all’intervallo lungo. Dopo la pausa di metà gara è quindi arrivato un nuovo strappo, propiziato dalle giocate vincenti di Hackett, Shengelia e Abass: un allungo che ha messo le cose decisamente in discesa per i felsinei, i quali non si sono più voltati indietro.

Napoli supera Varese al cardiopalma

Ben più equilibrata e scoppiettante la sfida che ha visto la GeVi Napoli superare la Openjobmetis Varese per 97-96: a tracciare la rotta verso il quinto successo stagionale della formazione partenopea è stato il tandem formato da un tarantolato Jacob Pullen, miglior realizzatore della gara con ben 33 punti (per lui anche un notevole 7/12 nel tiro da oltre l’arco dei tre punti), e da Tomislav Zubcic, autore di 24 punti. Alla Openjobmetis Varese, che veniva dai successi contro Sassari in campionato e contro il Keravnos in FIBA Europe Cup, non sono bastati i 20 punti di Sean McDermott, capofila di cinque biancorossi finiti in doppia cifra. Anche a causa di una Napoli almeno inizialmente molto imprecisa nel tiro dalla lunga distanza, la gara è rimasta sul filo dell’equilibrio fino all’alba della quarta frazione, quando Napoli ha cercato di accelerare con un parziale di 11-0 ispirato dalle giocate di Pullen: l’esterno biancazzurro si è letteralmente caricato l’attacco dei partenopei sulle spalle, ma Varese è riuscita a restare in scia aggrappandosi ai guizzi di Shahid per poi piazzare la zampata del sorpasso grazie alla giocata vincente dell’ex NBA Cauley-Stein, autore del canestro del 93-94 a circa 25” dalla sirena finale. Pullen è parso però di diverso avviso ed è riuscito a completare la sua serata da incorniciare con la tripla con annesso fallo subito e libero trasformato che a 16” dal gong ha di fatto consegnato la vittoria alla GeVi.