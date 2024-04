Basket, Serie A: oggi la ventinovesima giornata: orari e dove vedere le gare

Bologna, 27 aprile 2024 – Si fa sempre più vicino lo striscione del traguardo della stagione regolare del campionato di Serie A di basket: quest'oggi, domenica 28 aprile, si giocherà infatti, con tutte le partite in concomitanza e alle 18.15, il 29° e penultimo turno, che potrebbe consegnare agli annali importanti verdetti sulla stagione. In vetta, al Mediolanum Forum di Assago andrà in scena uno scontro che potrebbe mettere in palio una fetta di primato: ad affrontarsi in un derby lombardo che sarà trasmesso in diretta su DAZN e DMAX (canale 52 del digitale terrestre) saranno l’EA7 Emporio Armani Milano padrona di casa e la Germani Brescia, che fino alla settimana scorsa era prima in solitaria. Spettatrice a dir poco interessata di questo scontro è la Virtus Segafredo Bologna, appaiata – a quota 40 – a meneghini e bresciani ma con l’eventuale classifica avulsa a suo favore. Per continuare a guidare il gruppo, però, i bianconeri non potranno permettersi passi falsi nella sfida in programma sul campo della Bertram Derthona Tortona (gara in diretta su DAZN), attualmente ottava e alla ricerca di punti in chiave playoff. In lotta per un posto tra le prime otto della classe c’è però anche la Generazione Vincente Napoli, che non potrà però più commettere passi falsi e dovrà necessariamente uscire dal PalaBigi, casa della Unahotels Reggio Emilia (match in diretta su DAZN) che, a quota 30, è a un passo dall’aritmetica partecipazione alla post-season. L’aritmetica non condanna però all’esclusione dalla corsa ai playoff neppure la Dinamo Sassari, la Givova Scafati e la Vanoli Cremona: e proprio tra la formazione sassarese, che si presenta ai nastri di partenza della gara dopo il ko interno contro Varese, e quella gialloblù – che è stata sconfitta in tre delle ultime quattro uscite – andrà in scena un importante dentro-fuori che si disputerà alla Beta Ricambi Arena, in terra campana (match in diretta su DAZN). La Vanoli potrebbe invece essere arbitro della corsa salvezza: i biancoblù lombardi – che hanno raggiunto la certezza di giocare in Serie A il prossimo anno dopo aver battuto Brescia, andranno alla Vitrifrigo Arena a far visita alla Carpegna Prosciutto Pesaro (match in diretta su DAZN) che, invece è con le spalle al muro e non può più sbagliare se non vuole anzitempo salutare la categoria: la compagine marchigiana, nonostante si sia imposta in due delle ultime tre uscite, condivide infatti l’ultima posizione a quota 18 punti con l’Happy Casa Brindisi e deve giocoforza provare a portare a casa quattro punti nelle restanti due gare – sperando ovviamente anche in risultati altrui favorevoli – per conquistare l’agognata permanenza in A. Tra i match che di riflesso influenzano la corsa salvezza c’è anche quello che andrà in scena all’Itelyum Arena tra la Openjobmetis Varese e la Nutribullet Treviso (gara in diretta su DAZN ed Eurosport 2): dopo aver sbancato Sassari, i biancorossi lombardi si sono guadagnati un cuscinetto di quattro lunghezze di sicurezza dalla zona calda della retrocessione, mentre Treviso è soltanto a +2 dall’accoppiata formata, come sottolineato, da Pesaro e Brindisi, che sarà attesa da un match a dir poco proibitivo in casa contro l’Umana Reyer Venezia quarta in graduatoria (match in diretta su DAZN). Infine, tornando in zona playoff, sarà importante anche per il posizionamento finale la sfida della “Il T Quotidiano Arena” tra la Dolomiti Energia Trentino – già certa di un posto tra le prime otto – e la matricola Estra Pistoia che è ad un passo dal sogno post-season.