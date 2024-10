Basket, Serie A: orari e dove vedere in TV le gare della seconda giornata

Bologna, 5 ottobre 2024 – Saranno due anticipi del sabato a fare da apripista al secondo turno del campionato di Serie A di basket, che arriva al culmine di una settimana che ha sancito il completamento dell’inizio delle principali competizioni europee: la prima palla a due della giornata sarà, quindi, questa sera alle ore 20 (match in diretta su DAZN ed Eurosport 2), quando scatterà il derby del Triveneto tra l’Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trentino. Gli orogranata si presentano all’appuntamento dopo il ko contro l’Olimpia Lubiana in Eurocup e con una situazione infortunati molto delicata: sono infatti in forse fino all’ultimo Tyler Ennis, Jordan Parks e Amedeo Tessitori, mentre Xavier Munford dovrà stare ai box per alcune settimane, tanto che la società lagunare è corsa ai ripari ingaggiando l’ex Olimpia Milano Rodney McGruder, il quale dovrebbe esordire però la prossima settimana. Alle 20.45, invece, inizierà la seconda sfida di giornata, quella tra la Nutribullet Treviso, vincitrice all’esordio contro Venezia, e l’ambiziosissima matricola Trapani Shark, che una settimana fa ha sfiorato il colpaccio contro la Virtus Segafredo Bologna.

Le gare della domenica

Domani, domenica 6 ottobre, la giornata riprenderà poi con la gara in programma all’inusuale orario delle 16.40 (match in diretta su Eurosport 2 e DAZN): a sfidarsi saranno la Openjobmetis Varese – ancora a secco di punti – e la Bertram Tortona, vincitrice sia all’esordio di campionato contro la Vanoli Cremona sia in quello di Basketball Champions League FIBA. Due, invece, le sfide in programma alle ore 18: alla Fruit Village Arena di Napoli, il Napoli Basket padrone di casa – battuto in volata una settimana fa da Pistoia – ospiterà la Pallacanestro Trieste, protagonista all’esordio del colpaccio di giornata contro l’EA7 Emporio Armani Milano e intenzionata a continuare a recitare il ruolo di sorpresa di questo primo scampolo di stagione. Alla Beta Ricambi Arena – Pala Mangano di Scafati, invece, la Givova Scafati, galvanizzata dal colpaccio in casa di Sassari, affronterà il primo match casalingo contro la Germani Brescia di coach Peppe Poeta, vittorioso alla sua prima uscita da capo allenatore nel derby giocato la settimana scorsa contro Varese. Un quarto d’ora più tardi, invece, alle ore 18.15 (match in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, e su DAZN), all’Unipol Forum di Milano, l’esordio casalingo dell’Olimpia targata EA7 Emporio Armani, che sfiderà la Dinamo Banco di Sardegna Sassari che, come detto, è stata sconfitta in casa da Scafati. Per i biancorossi l’immediato riscatto, dopo l’esordio decisamente sottotono contro la Pallacanestro Trieste in campionato e la netta caduta alla prima di Eurolega in casa dell’AS Monaco, è imperativo. All’appello, nelle file di Milano mancherà però il lungo statunitense Josh Nebo che, nel match di Eurolega nel Principato, ha rimediato una lesione muscolare nella regione inguinale, che sarà rivalutata non prima di due settimane. Alla ricerca del primo sigillo stagionale sono anche la Vanoli Basket Cremona e la Unahotels Reggio Emilia, che si affronteranno al PalaRadi alle ore 19 (match in diretta su DAZN). A chiudere il quadro della giornata sarà poi l’incontro in programma alle 20 (match in diretta su DAZN) all’Unipol Arena di Casalecchio, tra la Virtus Segafredo Bologna – reduce dal passo falso di Eurolega in casa contro l’Efes – e l’Estra Pistoia, galvanizzata dalla vittoria su Napoli.