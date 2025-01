Basket, Serie A: Trieste travolge Reggio a domicilio. Trento non fa sconti a Treviso

Bologna, 18 gennaio 2025 – Un colpo esterno e uno interno nei due anticipi del sedicesimo turno del campionato di Serie A di basket, che ha aperto il girone di ritorno della stagione regolare. Al PalaBigi di Reggio Emilia è arrivata la quarta sconfitta di fila per la Unahotels padrona di cas a, che è stata battuta con un perentorio 96-81 dalla Pallacanestro Trieste. A indirizzare le sorti del match è stato il devastante parziale di 30-13 messo a segno dalla formazione ospite nei primi 10’, al quale Jarrod Hutoff ha contribuito segnando tutti i suoi 18 punti finali partendo con un chirurgico 6/6 dal campo. Meglio di lui, a fine partita, ha fatto soltanto Markel Brown, il quale ha alzato l’asticella del fatturato personale fino a quota 22 punti. Sul fronte triestino, voti alti anche per Colbey Ross (16 punti) e Denzel Valentine.

A Reggio Emilia, invece, non sono bastati per tenere aperti i giochi i 22 punti conditi con 8 assist di Cassius Winston e i 13 di Faye. Come sottolineato, sulle ali di un tarantolato Uthoff, Trieste è partita con la quinta marcia innestata e ha martellato con estrema continuità il canestro avversario, chiudendo così la frazione d’apertura con un tesoretto di 17 lunghezze di vantaggio. Una spallata che ha facilitato e non poco le cose per i giuliani. Tenue la reazione degli emiliani che nel secondo quarto sono sprofondati anche a -20 e sono poi rientrati negli spogliatoi sotto 33-51. Il canovaccio di gara è quindi rimastio invariato nella ripresa, in cui Trieste ha continuato a condurre ritmi e punteggi con autorità e senza mai rischiare di subire una vera e propria rimonta. In quel di Trento è invece arrivato il ritorno al successo della Dolomiti Energia Trentino che dopo tre sconfitte ha rialzato la testa imponendosi sulla Nutribullet Treviso per 101-86. Quella dei bianconeri è stata una vittoria corale, testimoniata dai ben sei giocatori portati in doppia cifra: a guidare il tabellino della Dolomiti Energia, protagonista di una eccellente prova balistica – come dimostra il 17/36 nel tiro da tre punti – ci hanno pensato Jordan Ford ed Eigirdas Zukauskas (dato in forse alla vigilia) con 19 punti a testa. Sugli scudi, però, anche Quinn Ellis con 12 punti e ben 13 assist e Myles Cale (17 punti e 9 rimbalzi). Per Treviso non sono stati invece sufficienti i 47 portati a casa dal tandem formato da JP Macura (26 punti) e Ky Bowman (22) e i 16 con 8 rimbalzi di Pauly Paulicap. I botta e risposta non sono di certo mancati sin da un primo tempo che Trento ha provato a condurre, salvo poi subire la risalita di Treviso che nel secondo quarto ha messo la testa avanti. Un fuoco di paglia, perché la Dolomiti Energia ha subito riconquistato la testa del match e si è poi scatenata tra il terzo e il quarto quarto, quando ha piazzato il break di 15-0 con cui si è definitivamente presa l’inerzia della gara conducendo poi la vittoria in porto.