Basket, Serie A: Sassari sgambetta la capolista Trapani

Sassari, 29 marzo 2025 – La ventiquattresima giornata del campionato di Serie A di basket si è aperta con un vero e proprio colpo a sorpresa: la matricola Trapani Shark, che soltanto una settimana fa si era presa la vetta della classifica, è stata infatti sconfitta 92-80 sul campo della Dinamo Banco di Sardegna Sassari che ha così allungato a tre il numero delle sue vittorie di fila e ha blindato pressoché definitivamente la sua permanenza nel massimo campionato. Si è invece fermata dopo quattro successi la striscia positiva dei siciliani, che questa sera hanno incassato un 51-32 nei due quarti centrali, ritrovandosi a rincorrere una Dinamo molto pimpante su entrambi i lati del campo e trascinata dalle prove maiuscole del tandem formato da Brian Fobbs (22 punti) ed Eimantas Bendzius (20 punti). Sempre tra i biancoblù sardi, hanno raggiunto la doppia cifra anche Alessandro Cappelletti (15 punti), Giovanni Veronesi (13), Justin Bibbins e Rashawn Thomas (10 punti a testa), mentre nelle file di Trapani – che ha pagato a caro prezzo la serataccia in lunetta (12/23 ai liberi) – non sono bastati le doppie cifre di Justin Robinson (migliore dei suoi con 17 punti), Langston Galloway e JD Notae (10 punti ciascuno).

La cronaca della gara

E dire che la serata della compagine siciliana era cominciata con ben altre premesse: Trapani ha infatti provato a partire con le marce alte sull’asse Horton-Robinson che ha contribuito in maniera determinante al confezionamento del parziale esterno di 10-0 diventato poi 20-8. Una tripla di Veronesi ha però ben presto ridestato la Dinamo, capace di invertire il trend e di toccare addirittura il -2 con i liberi di Thomas a meno di un minuto dal termine del primo quarto, chiuso sul 21-25. L’aggancio è parso però comunque dietro l’angolo e ha preso corpo all’alba della seconda frazione grazie a cinque punti segnati in un fazzoletto di pochi secondi da Cappelletti, autore di una tripla in step back che ha mandato in visibilio il pubblico del PalaSerradimigni (28-27). Una volta messa la testa avanti, i sardi hanno poi saputo rispondere colpo su colpo agli Shark, rimpinguando il loro bottino fino al +5 raggiunto al momento di rientrare negli spogliatoi per la pausa di metà gara (46-41). Dopo l’intervallo è arrivata quindi una nuova e più decisa accelerata dei padroni di casa che, grazie alle triple di Bendzius e Fobbs, hanno alzato l’asticella del loro massimo vantaggio fino al +9 (55-46). Un primo, vero campanello d’allarme per la capolista Trapani che, al cospetto di una Sassari piuttosto incisiva anche nella metà campo difensiva, ha via via perso la sua fluidità di gioco. Il Banco di Sardegna ha saputo approfittare appieno di questa situazione e al tramonto del terzo quarto ha schiacciato ulteriormente sull’acceleratore ha raggiunto il +15 a seguito dei canestri di Veronesi e Cappelletti (72-57). Pungolata nel suo orgoglio, la squadra di coach Repesa è riuscita a reagire e, trascinata dai guizzi di Robinson – ristabilito dopo un piccolo problema alla caviglia – e ha inbastito una rimonta che si è però fermata sul -3 a poco meno di 5’ dalla fine, perché ancora Cappelletti, Bibbins e Bendzius (con una tripla) hanno definitivamente fatto spiccare il volo alla Dinamo.