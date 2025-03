Le pagelle. Gabriel è nervoso, Cusin lotta

Aradori 6 (in 33’ 3/5 da due, 3/12 da tre, 1/1 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, 3 assist). Il tiro dalla lunga distanza non lo premia, ma nei tanti minuti che coach Caja gli chiede risponde sempre in maniera positiva con due sprazzi importanti che sono i migliori di una Effe, in quel momento in difficoltà.

Gabriel 5 (in 25’ 4/10 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, un assist). Si allinea al gioco di Udine, vale a dire tira solo da tre, cosa alquanto bizzarra per un lungo. Nervoso commette troppo presto il quarto fallo che lo costringe a lungo in panchina.

Battistini 4,5 (in 10’ 0/3 da due, 5 rimbalzi, una persa). Si batte al rimbalzo, ma si vede che non ha fiducia e non la sente intorno a sé. C’è bisogno di recuperarlo soprattutto a livello mentale se si vuole avere un’alternativa in più in vista dei playoff.

Bolpin 5,5 (in 39’ 1/5 da due, 1/2 da tre, 4 rimbalzi, 4 perse, 5 assist). Senza Panni, con Fantinelli in panchina, Caja gli chiede anche di fare il playmaker e lui come sempre prova a rispondere presente anche se non è il suo ruolo.

Panni 6 (in 4’ 1/1 da due, 0/1 da tre). In bocca al lupo Alessandro. La speranza è che gli esami in programma in questi giorni escludano ulteriori problemi e che sia a tutti gli effetti solo una brutta distorsione alla caviglia sinistra.

Cusin 6 (in 9’ un rimbalzo, una recuperata, un assist, una stoppata data). Lotta dando un buon di cambio a Freeman.

Mian 5,5 (in 19’ 2/8 da due, 2/3 da tre, 3 rimbalzi, una recuperata). Limitato dai tre falli a inizio partita, da ala grande o ala piccola prova a dare una mano alla squadra, ma non sempre riesce a incidere.

Fantinelli 6 (in 30’ 4/12 da due, 1/1 da tre, 3 rimbalzi, 7 assist). Chiamato al tiro più del solito da Udine, ma anche dal fatto che la Fortitudo ha rotazioni molto limitate tra gli esterni.

Freeman 6,5 (in 31’ 5/9 da due, 4/6 ai liberi, 10 rimbalzi, un assist, 2 stoppate). Prova di sostanza per lui in attacco e in difesa dove piazza tra l’altro due stoppate, una delle quali davvero spettacolare.

Filippo Mazzoni