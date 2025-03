Fortitudo, sfida a Udine: dove vedere la partita in tv

Bologna, 29 marzo 2025 - Appuntamento in casa della prima della classe per la Fortitudo Flats Service. La formazione di Attilio Caja scende in campo al PalaCarnera per affrontare la prima della classe Udine. Seguita da circa 250 tifosi, la Effe prova a battere nel fortino di casa i friulani per continuare la propria scalata in classifica. “Affrontiamo la prima della classe, per merito soprattutto di continuità, che cercherà di chiudere il prima possibile la pratica per il primo posto - conferma Marco Carretto assistente allenatore della Fortitudo -. A parte la sconfitta dopo una bellissima e spettacolare partita con Cantù in Coppa Italia, Udine viene da una striscia molto positiva in campionato, interrotta solo da una grande prestazione di Orzinuovi, nonostante il periodo contraddistinto da alcune importanti assenze, come Ikangi e Da Ros. Per noi sarà fondamentale rispondere al loro talento offensivo molto ben gestito, che si manifesta principalmente nell'ottimo gioco in contropiede e transizione e nel tiro da 3 punti. Dobbiamo provare a ripetere la gara di andata, con una gara di grande solidità difensiva, cercando di non fare accendere Hickey in campo aperto e con giocate di fisicità dell'altro USA, Johnson. Stiamo ritrovando equilibri in attacco con vari giocatori coinvolti e continueremo con l'esecuzione a tenere tutti accesi, in questa condivisione tra gioco interno e tiratori”. Nella Fortitudo assenti gli infortunati Gherardo Sabatini e Luca Vencato. Non sta meglio Udine. Non saranno a disposizione di coach Vertemati Giovanni Pini e Francesco Stefanelli. “Arriviamo da una gara positiva a Cremona dove abbiamo fatto bene, riprendendo il ritmo e recuperando tutta la squadra - sottolinea Lorenzo Pomes assistente allenatore di Udine - La settimana l’abbiamo affrontata bene, per preparare la gara contro la Fortitudo. Conosciamo benissimo il loro valore, hanno dei dettami tattici molto chiari e giocano molto duro. Dovremo essere volitivi e pronti fino alla palla a due. Siamo sicuri che il pubblico ci darà una grandissima mano”. Arbitri - Direzione di gara affidata al trio Radaelli, Rudellat, Almerigogna. Radio & Tv - Diretta streaming su LNP Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca su Canale 88. Differita televisiva lunedì 31 marzo, alle ore 21:00, su Canale 88.