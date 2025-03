Fortitudo, grande festa per i 55 anni della Fossa dei Leoni: il video

Bologna, 24 marzo 2025 - Una vittoria in campo, una festa sugli spalti. La sfida di ieri con Nardò se da una parte ha certificato che la Fortitudo è tornata in corsa per un posto molto in alto nei playoff, dall’altro ha confermato il cuore, l’affetto, il calore del popolo biancoblù.

L'allenatore della Fortitudo Attilio Caja con lo striscione per i 55 anni della Fossa dei Leoni (FotoSchicchi)

La Fortitudo festeggia nel migliore dei modi i 55 anni della Fossa dei Leoni, con una vittoria da dedicare proprio ai propri sostenitori che anche nel confronto con i pugliesi sono stati caldissimi.

Cori a favore di tutta la squadra, tornano anche quelli personalizzati per coach Caja e per tutti i giocatori nel pre e nel post partita, quelli incessanti per la squadra durante il match e poi una splendida coreografia che ha visto la Curva Schull trascinare un PalaDozza semplicemente da brividi. Una coreografia davvero splendida per la Fossa dei Leoni che ha ricordato davvero nel migliore dei modi la propria storia e la propria tradizione.