La Fortitudo cade a Udine, al PalaCarnera finisce 81-72

Udine, 30 marzo 2025 - La Fortitudo cade a Udine, superata 81-72 dalla capolista Udine, vede definitivamente allentarsi la testa della classifica e perde per infortunio Alessandro Panni. Panni è uscito ad inizio della seconda frazione di gioco per una distorsione alla caviglia sinistra, con il giocatore che sarà rivalutato nei prossimi giorni, attraverso appositi esami strumentali per l’esterno biancoblù.

In campo la Fortitudo menomata da assenze e infortuni e con Mian e soprattutto Gabriel limitati dai falli ha tenuto botto rimanendo avanti per i primi due tempi, subendo la reazione di Udine nella terza frazione di gioco, ma rientrando prepotentemente in partita nell’ultimo quarto, per poi cedere alle triple degli avversari, ma anche ad una certa logica stanchezza. La Fortitudo parte benissimo va subito 3-11, tocca il +9 sul 6-15 e rimane avanti fino al 13’, quando un nervoso Gabriel commette il suo quarto fallo che permette a Caroti, con tecnico alla panchina Flats Service, di mettere a segno un gioco da 5 punti, con tripla e 2 liberi aggiuntivi. Sotto 35-31 Freeman e Aradori e la tattica in difesa riportano avanti la Fortitudo che chiude in vantaggio all’intervallo.

Al ritorno in campo l’inerzia è tutta per i friulani che infilano un break di 14-2 per il 55-46 per poi raggiungere il massimo vantaggio sul +14 al 29’ sul 69-55. Toccato il fondo e con Caja costretto, gioco forza, a quintetti particolari con Bolpin a fare il playmaker, come cambio di Fantinelli, la Effe risale. Ad inizio ultima frazione la difesa tattica e a uomo e le triple di Gabriel, Fantinelli e i canestri di Aradori riportano avanti la Fortitudo dopo un parziale di 0-15 che vale il 69-70 al 36’. Da Ros, Ambrosin e ad Mirza Alibegovic (mattatore della sfida con 29 punti) ribaltano però definitivamente la sfida, con la Fortitudo che paga caro lo sforzo per rientrare in partita.

Il tabellino

APU UDINE 81

FORTITUDO BOLOGNA 72

APU OLD WILD WEST UDINE: Hickey 8, Alibegovic 29, Ikangi 2, Da Ros 9, Johnson 3; Caroti 9, Ambrosin 9, Bruttini 2, Pullazi 10, Pepe, Mazburss ne, Agostini ne. All. Vertemati.

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA: Fantinelli 11, Bolpin 5, Mian 10, Gabriel 14, Freeman 14; Panni 2, Aradori 16, Battistini, Cusin; Menalo ne. All. Caja.

Arbitri: Radaelli, Rudellat, Almerigogna.

Note: parziali 19-24, 41-44, 69-55.

Tiri da due: Udine 10/19; Fortitudo 16/43. Tiri da tre: 16/48; 11/29. Tiri liberi: 13/17; 11/29.

Rimbalzi: 42; 42.