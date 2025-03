Fortitudo, è già un bivio. Caja cerca delle risposte

E’ già vigilia di campionato per la Fortitudo. Domani la formazione di Attilio Caja tornerà in campo per affrontare alle 18 in un PalaCarnera tutto esaurito i padroni di casa di Udine. Seguiti da 250 tifosi, Matteo Fantinelli e compagni cercheranno di fare lo sgambetto alla capolista Udine. Una sfida fondamentale per una Flats Service che partirà quest’oggi alla volta del Friuli per preparare con attenzione il confronto con la Old Wild West.

Dopo i recuperi in settimana e in attesa dei prossimi, il secondo posto si è allontanato con Rimini che per altro deve recuperare ancora una sfida, è tornato ad allungare portandosi a +4 sul gruppo composto da Forlì, Fortitudo e Cantù, con anche quest’ultima che ha una sfida da recuperare. Tra scontri diretti e sfide da recuperare la classifica deve ancora delinearsi, ecco così che in casa biancoblù l’obiettivo primario è quello di finire almeno quinta per avere il vantaggio del fattore campo nel primo turno di un playoff che si annuncia avvincente e con tante squadre in grado di recitare il ruolo da protagonista.

Prima di tutto la Effe deve pensare alla sfida di domani, da cui, dopo le vittorie interne con Urania Milano e Nardò, ci si attende una prova importante da parte dei biancoblù, in un campo quasi inespugnabile.

L’unica sconfitta interna di Udine della stagione risale al 25 gennaio con Brindisi 79-90 per il resto sono arrivate 15 vittorie interne per la squadra di coach Vertemati che confermano la forza e la solidità dei friulani.

"Affrontiamo la prima della classe, per merito soprattutto di continuità, che cercherà di chiudere il prima possibile la pratica per il primo posto – sottolinea Marco Carretto assistente allenatore biancoblù –. A parte la sconfitta dopo la spettacolare sfida con Cantù in Coppa Italia, Udine viene da una striscia molto positiva in campionato, interrotta solo da una grande prestazione di Orzinuovi, nonostante il loro periodo sia contraddistinto da alcune importanti assenze, come Ikangi e Da Ros. Per noi sarà fondamentale rispondere al loro talento offensivo con ottimo gioco in contropiede e transizione e nel tiro da tre. Dobbiamo provare a ripetere la gara di andata, con grande solidità difensiva, non facendo accendere Hickey. Noi? Stiamo ritrovando equilibri in attacco con vari giocatori coinvolti e continueremo con l’esecuzione a tenere tutti accesi, in questa condivisione tra gioco interno e tiratori".