Basket, Serie A, domani scatta il settimo turno: orari e dove vedere le gare

Bologna, 10 novembre 2023 – Il campionato di Serie A di basket si avvicina a larghi passi verso il giro di boa del primo terzo del suo cammino: domani, sabato 11 novembre 2023 comincerà infatti la settima giornata del girone d’andata. Si partirà alle 19.30 (diretta in esclusiva su DAZN) con la sfida della Sergafredo Arena tra la Virtus Bologna padrona di casa e la Nutribullet Treviso, due squadre alla ricerca del successo ma per motivi differenti: i bianconeri per spezzare la mini-striscia negativa di due sconfitte tra campionato e coppa, i trevigiani per trovare i primi due punti della stagione e compiere un passo iniziale verso l’uscita dalle sabbie mobili della bassa classifica. La differenza sul piano della lunghezza e della qualità dei due roster appare piuttosto evidente sulla carta, ma Treviso è chiamata senza dubbio alla grande prova d’orgoglio. È invece decisamente positivo il primo scampolo di stagione della GeVi Napoli che alle 20.30 (diretta su DAZN ed Eurosport 2) ospiterà la Openjobmetis Varese, galvanizzata dai successi contro Sassari e Keravnos. Domenica 12 novembre la giornata riprenderà alle ore 16.30 (diretta su DAZN ed Eurosport 2) con il match tra la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e la Dolomiti Energia Trentino: Sassari arriva all’appuntamento dopo il ko con Varese e la vittoria in Basketball Champions League contro i tedeschi del Ludwigsburg, mentre Trento è senza dubbio una delle squadre più in forma del momento, come dimostrano i sei successi consecutivi inanellati tra campionato ed Eurocup. È piuttosto in forma anche la Givova Scafati, che ha vinto tre delle ultime quattro gare: l’asticella della difficolt, però, domenica si alzerà notevolmente perché i campani ospiteranno all’Arena Ricambi PalaMangano, alle ore 17, i campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano: un’Olimpia decisamente rinfrancata dal tramortente 83-52 rifilato al Valencia, che ha segnato il ritorno alla vittoria dei biancorossi in Eurolega. Un’ora più tardi, alle 18 (diretta su DAZN) è invece in programma il testa-coda tra l’Umana Reyer Venezia, battuta domenica scorsa da Pistoia ma vittoriosa in Eurocup contro l’Olimpia Lubiana, e l’Happy Casa Brindisi che invece è ancora alla ricerca del primo sigillo stagionale tra campionato e FIBA Europe Cup. Come di consueto si giocherà alle 18.15 il match che va in diretta su D-MAX (canale 52) oltre che su DAZN: a prendersi il palcoscenico della tv in chiaro questa volta saranno la Bertram Tortona, che domenica ha incassato un pesantissimo 87-59 nel big match contro Brescia, e la Carpegna Prosciutto Pesaro, che non ha saputo dare continuità alla sorprendente vittoria contro Milano e nell’ultimo turno ha perso 97-77 in casa contro la GeVi Napoli. Alle 19 (diretta in esclusiva su DAZN) si giocherà poi la sfida del PalaBigi tra l’Unahotels Reggio Emilia padrona di casa e l’Estra Pistoia: gli emiliani, nell’ultimo turno contro Trento hanno visto interrompersi una striscia vincente di due successi, mentre la matricola toscana arriva a questo appuntamento decisamente galvanizzata dalla vittoria a spese di Venezia. La settima giornata si chiuderà poi con la gara delle 20 che vedrà fronteggiarsi la Germani Brescia e la Vanoli Basket Cremona, due formazioni reduci da successi di importante caratura come quelli contro Tortona e Virtus Bologna.