Basket, serie A: Trapani riscrive la storia. Batte Brescia e resta sola in vetta

Bologna, 23 marzo 2025 – I Trapani Shark scrivono una nuova pagina della loro storia e per la prima volta si prendono la vetta in solitaria del campionato di Serie A di basket: a giocare un ruolo decisivo per raggiungere questo storico traguardo, oltre al ko di Bologna nell’anticipo e quello di Trento con Milano, è stato il successo per 94-88 nello scontro con la Germani Brescia: mattatore assoluto della gara è stato lo statunitense JD Notae, che ha portato a casa un bottino di 26 punti in 27 minuti. Proprio lo statunitense, con un grande terzo quarto, ha aiutato i siciliani a colmare gran parte del gap di otto punti accusato nei primi 20’ (44-52). Grazie a Rossato, poi, Trapani ha messo la freccia del sorpasso nel quarto quarto e non si è più voltata indietro. Dietro ai siciliani si è formato un quartetto di cui fanno parte Virtus Segafredo Bologna, la stessa Germani Brescia, Olimpia Milano e Dolomiti Energia Trento. Queste ultime due protagoniste oggi di uno scontro diretto che ha visto l’EA7 Emporio Armani imporsi al fotofinish per 89-87 sui bianconeri trentini: sono quattro i giocatori finiti in doppia cifra nello scacchiere dei biancorossi, guidati da un Nikola Mirotic da 18 punti. Milano ha tenuti la testa del match per tutto l’arco dei 40’ senza tuttavia riuscire a staccare una Trento mai doma e sorretta dai 18 punti a testa di Jordan Ford ed Anthony Lamb. Nel finale, a risultare determinanti sono state le giocate di un glaciale Mirotic. In zona salvezza è invece arrivato il pesantissimo successo del Napoli Basket che si è imposto per 91-81 sul campo della Givova Scafati, la quale ha così rimediato la quarta sconfitta di fila: lo spartiacque del match è stato il terzo quarto, nel quale i partenopei hanno schiacciato sul pedale dell’acceleratore piazzando un parziale di 31-17. Sugli scudi, per la formazione di coach Valli, che ha tirato con il 47% da tre, Jacob Pullen con 20 punti ed Erick Green con 18. I biancoblù hanno così scavalcato Scafati che resta a quota 12 punti assieme a Cremona e Varese, sconfitte rispettivamente da Sassari e da Treviso. La Nutribullet ha interrotto una striscia negativa di quattro ko imponendosi sulla compagine varesina – all’ottava sconfitta consecutiva – per 88-86: un successo su cui c’è la firma decisiva di Osvaldas Olisevicius, che ha chiuso con un bottino personale di 28 punti, suggellati dai liberi che hanno spento le speranze di Varese, capace di rimontare dal -17. KO di misura anche per la Vanoli, battuta 93-89 dalla Dinamo Banco di Sardegna Sassari, sospinta dai 21 punti e 14 rimbalzi di Rashawn Thomas. Dopo tre quarti giocati sul filo dell’equilibrio, i sardi hanno messo il turbo arrivando fino al +16 e resistendo all’ultimo, generoso tentativo di rimonta di Cremona. Resta sola in fondo alla classifica l’Estra Pistoia che è stata travolta 94-68 sul campo della Bertram Derthona Tortona al termine di un match a senso unico: i piemontesi, trascinati dai 15 punti a testa di Kuhse e Baldasso, hanno indirizzato le sorti del match con il 32-17 messo a segno nei primi 10’ e non hanno più corso rischi. Infine, c’è da registrare il colpo esterno di Venezia che ha espugnato Reggio Emilia 92-87: determinanti le prove di Rodney McGruder (20 punti) e Mfiondu Kabengele (17 punti e 15 rimbalzi).