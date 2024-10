Basket, Serie A: Trento batte anche Venezia. Primo storico sigillo per Trapani

Bologna, 5 ottobre 2024 – Non si ferma il volo dell’Aquila Basket Trento targata Dolomiti Energia che, dopo essersi imposta in Eurocup sul Trefl Sopot, ha ottenuto il secondo sigillo in altrettanti incontri di Serie A di basket imponendosi per 82-70 nel derby del triveneto contro l’Umana Reyer Venezia che resta così ancora ferma a quota zero punti. A mettere la firma su questa importante vittoria dei bianconeri c’è la doppia firma in calce di Myles Cale, miglior realizzatore della partita con 23 punti (7/8 da due e 3/5 da tre per lui) e di Anthony Lamb, che ha chiuso a quota 18. Bene, sempre sul fronte trentino, anche Quinn Ellis con 15 punti, 5 assist e 3 rimbalzi, e Jordan Ford, che si è fernato a quota 10 punti.

Alla Reyer, che si presentava alla palla a due decisamente rimaneggiata per le pesanti assenze di Tyler Ennis, Xavier Munford e Jordan Parks, non sono invece bastati i 20 punti conditi con 8 rimbalzi di Aamir Siims e la doppia doppia di Mfiondou Kabengele (12 punti e ben 15 rimbalzi). Dopo un primo tempo giocato sul filo dell’equilibrio e chiuso a avanti di due lunghezze dagli orogranata 41-39 grazie a una tripla pesantissima di Simms, l’Aquila ha rialzato la testa e nel terzo quarto ha piazzato un parziale di 18-3 e si è presa l’inerzia della gara arrivando a toccare anche il +10 sulla schiacciata di Quinn Ellis. Wheatle e Fernandez hanno però cercato di tenere in scia la Reyer che si è affacciata all’ultimo quarto sul -8. Un cuscinetto di sicurezza che i bianconeri hanno cercato nuovamente di ampliare, riuscendo a proteggersi dalla generosa rimonta di Venezia, rientrata addirittura a -2 sul 72-70, e mettendo le mani sulla vittoria grazie all’ottimo ultimo quarto di Ford.

Trapani sbanca Treviso

Al PalaVerde di Treviso è invece arrivato il primo sigillo in Serie A dei Trapani Shark, che hanno sconfitto la Nutribullet padrona di casa con un perentorio 87-71. Protagonista di questo storico successo dei siciliani, capaci di giocare una pallacanestro corale e piazzare la spallata decisiva in una ripresa in cui hanno siglato ben 48 punti subendone solo 30, è stato un granitico John Petrucelli, autore di 18 punti conditi con 5 rimbalzi, 4 palloni recuperati e 3 assist. A dar man forte all’ex Brescia ci hanno pensato Amar Alibegovic con 13 punti e il duo Robinson-Yeboah con 10 punti a testa. L’ultimo ad aver alzato bandiera bianca in casa di Treviso, che ha pagato a caro prezzo la serata non certo scintillante di Paulicap e Harrison, è stato il tarantolato Ky Bowman, che ha portato a casa un bottino personale di 22 punti. Come sottolineato, lo spartiacque del match è stata la ripresa, in cui sono saliti in cattedra Horton e Petrucelli che hanno garantito grande solidità in difesa e sotto canestro. I guizzi di Notae hanno fatto il resto e così gli Shark, dal 41-39 trevigiano di fine primo tempo, sono passati in un amen al loro +12, arrivato al culmine di un 10-0 di parziale. Un gap che ha messo le cose in discesa per i granata, capaci poi di dare la spallata finale nei 10’ conclusivi grazie alle triple di un glaciale Rossato.