Basket, Serie A: Virtus e Trieste a punteggio pieno

Bologna, 12 ottobre 2024 – In attesa del completamento del terzo turno del campionato di Serie A di basket, dopo i tre anticipi odierni, si è formata una coppia di testa a punteggio pieno composta dalla Virtus Segafredo Bologna e dalla sempre più sorprendente Pallacanestro Trieste: la compagine felsinea, che era reduce dal ko d’Eurolega contro l’ASVEL Villeurbanne, ha avuto ragione ma non senza fatica di una incerottatata Umana Reyer Venezia, battuta al Taliercio 76-68 e ancora a secco di successi in campionato. Sugli scudi, sul fronte bianconero, Tornike Shengelia con 17 punti e capitan Marco Belinelli con 11. Alla Reyer Venezia padrona di casa, che si è presentata alla palla a due senza Ennis, Munford, Parks e che dopo pochi minuti ha perso anche Davide Casarin per infortunio, non sono invece bastati i 15 punti e 11 rimbalzi di Mfiondu Kabengele e i 13 punti di un Amedeo Tessitori ancora in non perfette condizioni fisiche per i postumi di un infortunio. La Virtus ha subito cercato la fuga toccando anche le 12 lunghezze di vantaggio nel corso del secondo quarto, ma Venezia con le unghie e con i denti è rimasta aggrappata al match rientrando a -2 sulle ali di Kabengele, Moretti e Tessitori. Nel finale, però, Shengelia si è caricato l’attacco dei bianconeri sulle spalle e ha trascinato la Segafredo al successo.

Decisamente più sofferta ma di egual peso specifico la terza vittoria in altrettanti incontri della Pallacanestro Trieste che ha piegato in volata la Bertram Dertona Tortona 85-82: una vittoria su cui ci sono le firme in calce di Denzel Valentine (22 punti con un ragguardevole 6/9 nel tiro da tre) e dell’ex di serata Colbey Ross, il quale ha chiuso con un bottino personale di 19 punti. La compagine giuliana ha da subito preso in mano le redini della gara e dopo la pausa lunga ha cercato di assestare la spallata arrivando a toccare anche il +13 sul 62-49. La Bertram Tortona ha però avuto la forza, sospinta da Kuhse, di riaprire i giochi e, dopo aver chiuso la terza frazione sul -5, è rimasta abbarbicata al match rientrando addirittura a -1 sulle ali di Gorham. A spegnere le speranze dei piemontesi, a quel punto ci ha però pensato Denzel Valentine che ha chiuso i giochi con un 2-2 in lunetta.

Ben più agevole, invece, il successo interno della Unahotels Reggio Emilia che, tra le mura amiche del PalaBigi, ha travolto con un perentorio 88-64 la Nutribullet Treviso Basket, la quale resta così ancora ferma a quota due punti in classifica: la palma di MVP del match va dritta nelle mani di Jaylen Barford, miglior realizzatore con 24 punti. Sul fronte opposto, invece, non sono bastati i 16 di D'Angelo Harrison. Lo spartiacque del match è stata la ripresa, in cui Reggio ha chiuso ermeticamente la difesa concedendo soltanto 26 punti agli avversari a fronte dei 55 segnati (ben 31 nei 10’ conclusivi).