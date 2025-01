Basket serie B, General Contractor e Ristopro a Ruvo di Puglia e a San Severo: i cartai ci arrivano leggermente meglio. Jesi e Fabriano, una domenica a tutta Puglia

La General Contractor fa la conta degli infortunati, la Ristopro cerca una continuità fino ad ora mancata lontano dalle Marche. La ventitreesima giornata del girone B di serie B vede le due nostre formazioni impegnate entrambe in trasferta e curiosamente tutte e due in Puglia a pochi chilometri di distanza: Jesi infatti alle ore 18 di domani rende visita al Crifo Wines Ruvo di Puglia, Fabriano invece alla stessa ora affronta la Allianz Cestistica San Severo.

La General Contractor – ottava con 24 punti – arriva in una posizione di classifica migliore rispetto ai cugini fabrianesi – undicesimi a 20 – ma con di fronte un avversario più forte e sulla scia di condizioni fisiche decisamente deficitarie. La sconfitta interna di domenica scorsa contro Chiusi ha evidenziato tutti i problemi attuali della squadra di Ghizzinardi, con limiti nel roster oggettivi per le assenze di Marulli – out da più di un mese per una tendinopatia bilaterale alle ginocchia e ancora fuori per diverso tempo – e Cena (lesione al tendine svoraspinoso della spalla destra) a cui si sono aggiunti gli acciacchi di Valentini, Petrucci e Di Emidio, che in campionato hanno giocato stringendo i denti ma hanno dovuto limitare gli allenamenti, disputato a ranghi inevitabilmente ridotti.

Ruvo di Puglia poi è arrabbiato per il ko di Fabriano, che ne ha frenato la corsa al secondo posto: Ruvo è attualmente quarta con 30 punti, ma la seconda piazza – col Roseto sconfitto in una sola occasione ormai irraggiungibile – è distante appena 2 punti. "Situazione infortuni disarmante, la parola emergenza non è sufficiente per descrivere la situazione, siamo vigili sul mercato", sottolinea la società. Servirà una mezza impresa insomma per la squadra di Ghizzinardi.

Poco distante invece la Ristopro ha una opportunità importante per imprimere una svolta alla sua stagione, fino ad ora positiva in casa – dove ha vinto 8 delle 10 partite terminate con un successo – e deficitaria fuori, dove oltre alle appena due vittorie si sono spesso registrare prestazioni decisamente deludenti. San Severo non è un campo facile e la squadra pugliese è in un buon momento di forma dopo un inizio di campionato piuttosto deludente, ma certo Fabriano si trova di fronte un avversario – in zona play-out con 16 punti - abbordabile e da cui potrebbe partire una seconda parte di stagione che rinsaldi l’attuale posizione play-in mostrando una versione della squadra biancoblù finalmente all’altezza anche lontano dal PalaChemiba di Cerreto d’Esi.

Entrambe le partite come sempre in diretta su LNP Pass tramite abbonamento.

Andrea Pongetti