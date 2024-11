BASKET serie b. La Sisas Perugia all’esame Prato

Un altro banco di prova importante. Finora percorso netto per la Sisas Pallacanestro Perugia, leader del campionato di serie B femminile con nove vittorie in altrettante partite. L’esame odierno si chiama Prato, avversario complicato, nonostante gli 8 punti di distacco in classifica. "É una squadra molto fisica con cui, in passato, abbiamo sempre fatto grandi battaglie. Noi – sottolinea coach Posti – veniamo da una settimana un po’ complicata ma non vogliamo assolutamente fermarci. Abbiamo una rosa lunga, costruita per stare lassù e per sopperire alle difficoltà come abbiamo sempre fatto finora e come, sono sicuro, faremo anche a Prato". Fischio di inizio alle 21,15 al PalaToscanini mentre l’altra battistrada, la formazione pistoiese di Nico Basket, unica compagine a punteggio pieno insieme alla Sisas Pallacanestro Perugia, scenderà in campo contro il fanalino Valdarno alle 18. "Conoscere o no il risultato di Nico Basket – continua Posti – cambia poco. Dobbiamo pensare a noi stessi e a continuare il cammino. In un campionato lungo e senza soste la parola d’ordine è continuità. Quella che le ragazze sono state brave a trovare fino ad oggi".