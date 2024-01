Basket serie B Nazionale: biancorossi prima in controllo, poi incassano sessanta punti nella ripresa. Andrea Costa, così fa molto male. Crolla dopo il +20 all’intervallo

Virtus Padova

93

Andrea Costa

81

VIRTUS : Cecchinato 15, Antelli 14, Bianconi 3, Marchet 2, Scanzi 24, Ferrari 15, Ius, Osellieri 6, Padovani, Molinaro 12, Schiavon 2, Guevarra. All. De Nicolao.

ANDREA COSTA IMOLA: Drocker 5, Martini 4, Bresolin, Marangoni 8, Corcelli 9, Ranuzzi 7, Aukstikalnis 19, Sorrentino, Fazzi 3, Crespi 26. All. Di Paolantonio.

Arbitri: Roberti e Manganiello.

Note: parziali 19-26, 33-52, 63-65.

Più che la partita, forse, l’Andrea Costa soffre la trasferta. Nel senso che, durante il viaggio di andata, il pullman biancorosso rimane imbottigliato, per incidente, lungo la A13.

Gara che comincia in ritardo, ma non sono in ritardo i biancorossi di Emanuele Di Paolantonio, che cominciano con il passo giusto e mandano in crisi Padova. Poi, però, proprio sul più bello, andata al riposo con un vantaggio meritato di venti lunghezze, l’Andrea Costa ricade in uno dei tanti errori del passato. Si addormenta e consente a Padova di tornare prepotentemente in partita. Prima c’è parità a quota 56, poi il sorpasso della Virtus veneta, 59-58.

Non è ancora finita perché dopo aver subito trenta punti in una sola frazione, gli uomini di coach Di Paolantonio perdono sicurezze e tranquillità. Sessanta punti subiti in un tempo, troppi per pensare di rimediare. La Virtus Padova ringrazia e incassa una vittoria pesantissima.

Le altre gare: Blacks Faenza-Taranto 95-60; Mestre-Jesi 68-63; Ozzano-San Severo 73-66; Chieti-Lumezzane 65-66; Fabriano-Bisceglie 81-67; Ruvo di Puglia-Vicenza 103-85.

La classifica: Ruvo di Puglia 32; Roseto e San Vendemiano 28; Jesi e San Severo 24; Fabriano 22; Chieti 21; Virtus Imola, Mestre e Blacks Faenza 20; Ravenna, Lumezzane e Andrea Costa Imola 18; Virtus Padova 16; Vicenza 14; Bisceglie e Ozzano 12; Taranto 8.