Basket serie B Nazionale: i gialloneri piegano Fabriano 85-82. Blitz dei biancorossi a Chieti, 78-92. Barattini fa volare la Virtus, Corcelli esalta l’Andrea Costa

L’inizio della Virtus Imola, al PalaRuggi, è da mettersi le mani nei capelli. Fabriano scappa subito, 2-11, ma la squadra di Mauro Zappi ha il merito di non perdersi mai d’animo. Raggiunti i marchigiani alla fine del primo quarto, i gialloneri continuano a macinare gioco, trovando ogni volta protagonisti diversi in attacco. Arriva così una vittoria importante per un gruppo che era rimasto scottato dall’ultima uscita contro Roseto. Finisce con qualche patema d’animo, 85-82, ma la Virtus può tornare a sorridere. Sono 24 i punti di Barattini, 16 quelli di Masciarelli e 12 per Chiappelli. Va anche l’Andrea Costa che piega Chieti in trasferta 78-92: 22 per Aukstikalnis, 16 per Corcelli e Ranuzzi, 15 per Drocker.

Le altre gare: Ravenna-Ruvo di Puglia 82-91; San Severo-Vicenza 85-66; Mestre-Padova 91-69; Jesi-Lumezzane 78-53; San Vendemiano-Taranto 106-68; Ozzano-Faenza 61-87; Roseto-Bisceglie 69-55.

La classifica: Ruvo di Puglia 38; Roseto 36; San Vendemiano 34; Jesi 32; San Severo 30; Fabriano e Faenza 26; Chieti 25*; Mestre e Andrea Costa 24; Virtus Imola 22; Virtus Imola, Lumezzane, Ravenna e Padova 20; Vicenza 18; Bisceglie e Ozzano 14; Taranto 8.