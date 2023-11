BASKET serie b. Sisas Perugia, big-match domani a Civitanova

Un esame di quelli con la E maiuscola per la Sisas Pallacanestro Perugia. Le biancorosse saranno di scena domani a Civitanova nel big match della quarta giornata di serie B. Un avvio da applausi per Olajide e compagne capaci di vincere i primi tre derby della stagione contro Terni, Umbertide e Orvieto. Sei punti dopo le prime tre partite anche per Civitanova, a punteggio pieno proprio come Perugia. "É una sfida che ci dirà molto sul nostro stato di crescita – sottolinea Francesco Posti – visto che affrontiamo la squadra che lo scorso anno ha dominato il campionato ed è ripartita con il piede giusto anche in questa stagione". Un Francesco Posti che vede sempre più da vicino il ritorno in panchina dopo l’infortunio al malleolo. "Ma direi che Antonio Bencivenga e l’assistant coach Alessio Nicolini stanno facendo più che bene. Da questo punto di vista non credo che la mia mancanza si senta molto. Anzi. Credo sia un ulteriore attestato del valore del gruppo allestito in estate. La vecchia guardia, chiamiamola così, ha subito permesso alle nuove di integrarsi alla grande. Questo ha detto il campo in queste prime tre giornate. Il bello viene adesso e sono convinto che le ragazze non ci deluderanno". Rispetto alla gara di sabato scorso contro Orvieto, tornano a disposizione Soli e Aquinardi. Palla a due domani alle 18 a Civitanova.