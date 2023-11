Basket serie c. Gli ex Astolfi e Riccò puniscono Montecchio

ARENA MONTECCHIO

78

SCANDIANO

89

CLEVERTECH MONTECCHIO: Mursa 3, Ruggieri ne, Sinisi 3, Sieiro Perez 18, Di Noia 10, Guidi 8, Paterlini 2, Ramenghi 6, Vaccari 2, Vezzoli 11, Germani 15, Imperatori ne. All. Cavalieri.

EMIL GAS SCANDIANO: Maione ne, Fikri 8, Costoli, Astolfi 16, Fontanili 12, Bertolini 8, Brevini 10, Riccò 17, Vecchi 3, Caiti 15, Di Micco ne, Gualdi ne. All. Spaggiari.

Arbitri: Boccia e Bertolini di Reggio.

Parziali: 23-23, 42-42, 59-63.

Il blitz di Sant’Ilario porta l’Emil Gas Scandiano (12) al vertice della classifica di Serie C.

Per domare la Clevertech Montecchio (2), sempre in partita nonostante l’ultimo posto in graduatoria, serve un allungo nel finale, con gli ex Astolfi e Riccò sugli scudi; dall’altra parte non bastano 4 uomini in doppia cifra.