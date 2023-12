Basket, Serie A: Venezia batte Scafate. Pistoia cala il poker in casa di Tortona

Bologna, 9 dicembre 2023 – È amaro l’esordio sulla panchina della Givova Scafati di coach Matteo Boniciolli: ancora priva del nuovo acquisto Julian Gamble, infatti, la formazione campana è stata battuta con un perentorio 83-59 in casa dell’Umana Reyer Venezia, che nel primo dei due anticipi dell'undicesimo turno della Serie A di basket torna così al successo dopo i passi falsi con Trento in campionato e London Lions in Eurocup.

Quella degli orogranata è stata una vera e propria prova di forza, propiziata dall’ottimo lavoro compiuto in fase difensiva: Venezia ha infatti tenuto i campani – al quarto ko di fila – a 59 punti segnati con il 48% da due e addirittura il 15% da tre. Anche in attacco la macchina veneziana ha però macinato giri altissimi, come testimoniano i quattro giocatori finiti in doppia cifra e guidati da Marco Spissu (19 punti) e Rayjon Tucker (17 punti conditi con 7 rimbalzi).

Doppia solo sfiorata, sempre sul fronte lagunare, da Amedeo Tessitori che ha chiuso con 10 punti e 9 rimbalzi catturati, mentre nelle file di Scafati l’unico a finire in doppia cifra è stato John Richard Nunge (11 punti). Dopo un primo quarto giocato sul filo dell’equilibrio, Venezia è pian piano salita di colpi e, a metà della seconda frazione, ha dato una prima spallata grazie ai canestri di Tucker, Spissu e Parks, propiziatori del +11 orogranata a metà gara. Dopo l’intervallo è arrivata la reazione di Scafati che si è aggrappata a Nunge per tenere aperti i giochi, ma nei 10’ conclusivi la benzina nel motore gialloblù si è esaurita e la Reyer ha chiuso i conti con un tramortente 28-10 di parziale.

Pistoia inarrestabile: Tortona battuta 100-97 grazie a uno stratosferico Willis

Non si arresta, invece, l’ottimo momento dell’Estra Pistoia che ha calato il poker di vittorie consecutive battendo a domicilio la Bertram Yatchs Tortona 100-97: decisiva una tripla a fil di sirena di Payton Terrel Willis, che ha suggellato così suggellato un’altra prestazione stratosferica: l’ex Hapoel Gilboa ha infatti portato a casa un bottino personale di 36 punti, alimentato da un clamoroso 9/13 nel tiro dalla lunga distanza.

A dargli man forte, ci ha pensato ancora una volta Edward Charlie Moore, autore di 24 punti. In casa Bertram, invece, non sono risultati sufficienti i 17 punti a testa di Kyle Weems e Amine Noua – al suo esordio con la casacca dei piemontesi – e i 16 di Luca Severini. Già dal secondo quarto Pistoia ha alzato i giri del motore trascinata dai canestri di un indemoniato Willis ed è così riuscita a rientrare negli spogliatoi per la pausa di metà gara con un tesoretto di vantaggio di sette lunghezze e ben 55 punti segnati (48-55).

L’inseguimento di Tortona è quindi proseguito fino alla quarta frazione, nella quale i toscani hanno tentato l’allungo decisivo portandosi a +11 a meno di 4’ dalla fine grazie al canestro del neoarrivato Gerry Blakes (77-88). Pur nella difficoltà, però, la Bertram non si è data per vinta ed è riuscita a risalire la corrente grazie alle giocate di Kyle Weems e Tommaso Baldasso, autore del 97-97 a 10” dalla fine. Il punto esclamativo sulla partita lo ha messo però, come detto, Willis, autore della tripla del 97-100 a pochi centesimi dalla sirena conclusiva.