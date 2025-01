Serie A1 donne. Geas, gioia in trasferta. Brixia vittoriosa dopo quasi due mesi

Doppio colpo esterno delle lombarde in Serie A1 femminile con il Geas Sesto San Giovanni che ha espugnato in modo perentorio il campo di Tortona (58-81) e Brescia che ha vinto di un passo (64-66) in quel di Sassari. Per le rossonere è stata una vittoria fondamentale per raggiungere proprio le piemontesi al quarto posto, ribaltando così anche lo scontro diretto a proprio favore dopo la beffa del -1 dell’andata. Sul fondo della classifica torna invece a vincere Brescia a circa due mesi di distanza dall’ultima vittoria, tornando ad un passo proprio da Sassari e Battipaglia che sono due punti sopra in classifica.

Nel weekend sfida di prestigio per il Geas che attende a Cinisello (domenica 26 ore 18) la Reyer Venezia, finora caduta una sola volta in tutto l’anno, mentre proprio Tortona, alla stessa ora, sarà ospite di Brescia al PalaLeonessa.

In Serie A2 continua la rincorsa della Repower Sanga Milano che vince a Selargius 60-63, mantenendo il secondo posto in coabitazione con Costamasnaga, vittoriosa contro Livorno 76-55. Nelle zone basse cercano riscatto nel prossimo turno sia Broni che Giussano, sconfitte nell’ultima giornata. Sabato 25 gennaio derby lombardo in programma con il Sanga che ospiterà al PalaGiordani proprio Broni.

Sandro Pugliese